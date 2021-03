DC Comics celebra el 80 aniversario de Wonder Woman

La celebración del 80 aniversario de la campeona de la Verdad y Guerrera de la Paz de DC: Wonder Woman. Incluye contenidos, cómics, libros y mucho más.

DC, Warner Bros. Global Brands y Experiencias junto con WarnerMedia llevan la «Maravilla» al Día Internacional de la Mujer y lanzan una celebración mundial que honra el legado de 80 años de la Campeona de la Verdad y Guerrera de la Paz de DC: Wonder Woman. Abrazan el llamado a ver el mundo a través de los ojos de la Mujer Maravilla y a «Believe in Wonder», la celebración del 80 aniversario ilumina el mensaje atemporal y relevante de esperanza y empoderamiento de la superheroína con contenido original, cómics conmemorativos, libros, colecciones de moda y experiencias globales. Esta campaña de varios meses culminará con la celebración mundial del Día de la Mujer Maravilla el 21 de octubre.

La celebración del 80 aniversario de Wonder Woman incluye contenidos, cómics, libros, moda y mucho más:

Los icónicos títulos televisivos de Wonder Woman, favoritos de los fans, renacen con el nuevo video «retro-remix», aprovecha la nostalgia de la Mujer Maravilla y con Gal Gadot hace el giro característico que Lynda Carter hizo famoso en la serie original.

DC y WarnerMedia anuncian un video lleno de energía inspirado en Wonder Woman que muestra el impacto de las mujeres en todo el mundo y las poderosas mujeres conectadas en los contenidos y productos de la compañía. Este año, WarnerMedia producirá videos que ponen de relieve a 80 «Mujeres de Maravilla», incluye mujeres reales, periodistas y talentos de la red, figuras culturales, expertos, influenciadores y celebridades que – como la propia Mujer Maravilla – están avanzando en la representación en sus campos, actúan como superheroínas de la vida real y nos dan razones para «Believe In Wonder».

Las diseñadoras de renombre mundial Venus Williams, Camilla y Azede Jean-Pierre han colaborado con Warner Bros. Consumer Products en colecciones de moda inspiradas en Wonder Woman. La línea de ropa deportiva «I Am Wonder Woman» de EleVen, de la campeona internacional de tenis y empresaria Venus Williams, ya está disponible. También saldrá a la venta una lujosa colección de edición limitada de la diseñadora australiana Camilla, y a finales de este mes la galardonada diseñadora Azede Jean-Pierre presentará una colección personalizada con obras de arte nunca antes vistas.

A partir de hoy, DC honra la creación y el legado de la Mujer Maravilla y permite la lectura gratuita de los siguientes títulos: All-Star Comics #8 (la primera aparición de la Mujer Maravilla), Sensation Comics #1 (el primer cómic encabezado por la Mujer Maravilla), y la Mujer Maravilla #1 (1942) en el destino definitivo de los fans de DC: DC UNIVERSE INFINITE.

También se ha anunciado hoy, que Wonder Woman 80th Anniversary 100-Page Spectacular reunirá a algunos de los mejores narradores de cómics y entretenimiento para rendir homenaje a Wonder Woman en un recuerdo coleccionable. Disponible el próximo mes de octubre, en el Día de la Mujer Maravilla, los fans podrán disfrutar de historias originales y de un bello montaje artístico realizado por Yanick Paquette, artista ganador del Premio Eisner Yanick Paquette (Wonder Woman: Earth One), y con los colores de Nathan Fairbairn.

La exitosa película Wonder Woman 1984 , protagonizada por Gal Gadot, se estrena en Digital HD el 16 de marzo en Estados Unidos, y después en 4K Ultra HD, Blu-ray y DVD el 30 de marzo. Además, la película de animación Justice Society: World War II estará disponible en Digital el 27 de abril y en 4K y Blu-ray el 11 de mayo. A lo largo de marzo, Wonder Woman 1984 también se estrenará en formato digital en los territorios internacionales y estará disponible en las plataformas digitales participantes.

DC estrena un arte personalizado que rinde homenaje al legado de Wonder Woman y mira hacia el futuro. El diseño pop art fue creado por INNOCEAN USA, que también diseñó el logotipo del 80 aniversario, y se inspiró en la icónica portada de Wonder Woman #4 (2016) de la artista Nicola Scott.

Más sobre la celebración del 80 aniversario de Wonder Woman

Contenidos y experiencias adicionales en honor al poder de las mujeres y a nuestra propia Mujer Maravilla:

DC celebra el 80º aniversario de Wonder Woman con un surtido de cómics y novelas gráficas originales para cualquier fan de la increíble amazona:

Nubia: Real One – Disponible a partir de hoy, esta novela gráfica para jóvenes adultos celebra el heroísmo de la Mujer Maravilla en una reimaginación de la historia de su hermana gemela, Nubia. Creada originalmente para los cómics en 1973 (Wonder Woman #204), esta versión para jóvenes, escrita por la célebre autora L.L. McKinney, cuenta con el arte de Robyn Smith y lleva a los lectores al viaje heroico de Nubia con el telón de fondo del racismo y la desigualdad de hoy en día.

Mujeres maravillosas de la historia – Disponible el 28 de septiembre de 2021, esta novela gráfica para jóvenes adultos continúa el rico legado de DC de celebrar figuras inspiradoras a lo largo de la historia y se remonta a la serie original «Wonder Woman of History» que se publicó en la parte posterior de los números de Sensation Comics y Wonder Woman de 1942 a 1954. Presentada en forma de novela gráfica, la antología presenta a mujeres de todos los ámbitos de la vida que inspiran a los jóvenes lectores de hoy a ser los líderes del mañana que aprenden, construyen y sueñan.

Sensacional Wonder Woman Vol. 1 – Disponible en las tiendas de cómics, librerías y plataformas digitales el 5 de octubre, este libro recoge los seis primeros números de una antología de historias autoconclusivas de Wonder Woman de algunos de los escritores y artistas más populares de la industria.

Wonder Woman Earth One Vol. 3 – Disponible en tiendas de cómics, librerías y en las plataformas digitales participantes, Wonder Woman: Earth One Vol. 3 es la épica conclusión de la serie de novelas gráficas originales más vendidas por el New York Times del aclamado equipo formado por el escritor Grant Morrison y el artista Yanick Paquette.

DC UNIVERSO INFINITO: Las nuevas selecciones de Wonder Woman estarán disponibles para su lectura de forma gratuita cada mes, junto con colecciones curadas que celebran historias esenciales a través de las décadas. Y no pierdas de vista el Club de Lectura de la Comunidad DC para ver algunas de las próximas propuestas de Wonder Woman y conversaciones épicas con otros fans.

Tienda DC : Consigue tu camiseta exclusiva del 80 aniversario de Wonder Woman «Believe in Wonder» aquí.

: Consigue tu camiseta exclusiva del 80 aniversario de Wonder Woman «Believe in Wonder» aquí. Historias digitales: Los fans de todas las edades pueden escuchar cuatro nuevas Historias de la Mujer Maravilla de Capstone disponibles a través de Google Assistant hoy mismo. Los usuarios de Google también pueden decir «Oye Google, habla con Wonder Woman Stories» o «Habla con You Choose Wonder Woman Stories» para que aparezca en su dispositivo. Además, Serial Box lanzará su serie Wonder Woman: Heartless exclusivamente a través de la aplicación Serial Box. Esta historia ya se puede reservar y saldrá a la venta el 25 de marzo.

HBO Max: Wonder Woman (2017) protagonizada por Gal Gadot y todos los episodios de la serie de televisión Wonder Woman protagonizada por Lynda Carter están disponibles este mes en HBO Max.

Wonder Woman (2017) protagonizada por Gal Gadot y todos los episodios de la serie de televisión Wonder Woman protagonizada por Lynda Carter están disponibles este mes en HBO Max. Warner Bros. Games reconocerá el aniversario de Wonder Woman durante todo el año a través de promociones y activaciones especiales en sus populares títulos de juegos en curso como DC Universe Online, Injustice 2 y DC Legends. Además, Nintendo se unirá a la celebración el 4 de junio de 2021 cuando lance DC Super Hero Girls: Teen Power, un título totalmente nuevo para la consola Nintendo Switch protagonizado por Wonder Woman en un papel principal junto a Batgirl y Supergirl mientras intentan proteger Metrópolis de un temible grupo de enemigos.

Actividades Internacionales: Warner Bros. World™ Abu Dhabi está preparado para recibir a Women of Warner. El 8 de marzo, desde las 18:00 hasta las 22:00 horas, los invitados podrán disfrutar de una espectacular celebración del Día Internacional de la Mujer. Warner Bros. World presentará la exposición «Wonder Woman» en Treasures of Hollywood, en la Warner Bros. Plaza. Hasta el 18 de mayo, la «Exposición de la Mujer Maravilla» mostrará el traje de la Mujer Maravilla que lleva Gal Gadot y el traje de Steve Trevor que lleva Chris Pine, entre otros muchos objetos originales de la película de Warner Bros. Pictures Wonder Woman. Warner Bros. Consumer Products en México lanzó una nueva y exclusiva colección de la marca Wonder Woman 80 en las tiendas C&A, con ropa de moda para toda la familia.



La Historia de Wonder Woman

La Mujer Maravilla apareció por primera vez en el número 8 de All Star Comics, el 21 de octubre de 1941, en una historia de apoyo destinada a poner a prueba su atractivo en una época en la que las superheroínas eran escasas. La Mujer Maravilla se convirtió en una favorita instantánea y, menos de un año después, ya era la protagonista de su propio título independiente. Las generaciones posteriores conocieron a la princesa amazona con brazaletes de plata en las muñecas y un lazo mágico en la cintura gracias a su exitosa serie de televisión de los años 70 y a sus papeles en programas y películas de animación. La innovadora película de 2017 Wonder Woman, de la directora Patty Jenkins y protagonizada por Gal Gadot, fue la película de acción real más taquillera de la historia para una directora en el momento de su estreno. La secuela, Wonder Woman 1984 se estrenó en HBOMax y en los cines a nivel mundial el 25 de diciembre de 2020. Warner Bros. Pictures ha confirmado que la tercera película de Wonder Woman protagonizada por Gadot también estará dirigida por Jenkins.

Los fans pueden participar en las redes sociales utilizando los hashtags #WonderWoman80 y #BelieveInWonder. Visita wonderwoman80.com para conocer las últimas noticias y actualizaciones.