David Abraham se retira del fútbol profesional

David Abraham llegó a Eintracht Frankfurt en 2015 y rápidamente se volvió un emblema del equipo. Le dirá adiós al fútbol en el próximo invierno europeo.

(Photo by KAI PFAFFENBACH/POOL/AFP via Getty Images)

El argentino, un emblema en Eintracht Frankfurt, terminará su carrera en Alemania dentro de seis meses. «Mi último partido profesional será en esta ciudad», afirmó.

David Abraham llegó a Eintracht Frankfurt en 2015 y rápidamente se volvió un emblema del equipo. El defensor, capitán, campeón de la Copa de Alemania en 2018, le dirá adiós al fútbol en el próximo invierno europeo (verano en la Argentina).

«Antes de la pandemia tenía pensado volver a jugar en la Argentina. Pero después de la crisis decidí quedarme aquí seis meses más para ayudar a Frankfurt, un club que siempre me ha dado todo. También quería darles tiempo para encontrar un jugador, un nuevo defensor», comentó el argentino.

El nacido en Chabás, provincia de Santa Fe, jugó 126 partidos para Las Águilas de Frankfurt, marcando apenas un gol. «Siempre quise jugar en la liga de mi ciudad, nunca jugué ahí», agregó.

Tras ser consultado por su decisión, Abraham describió cómo fue la charla con sus padres. «Están muy contentos de que regrese a Argentina y de que vuelva a estar cerca de mi familia y amigos. Creo que mis amigos, y el club, se están preparando para mi regreso, lo cual es muy agradable. Es agradable volver a casa y saber que se preparan para recibirme con los brazos abiertos, pensando en el futuro y haciendo planes. Así que después de tanto tiempo, creo que terminar aquí en Europa con el Frankfurt, un club que básicamente me ha dado todo y me ha hecho como soy, terminar a un alto nivel es realmente importante. No quiero terminar mi carrera a un nivel bajo, o en un lugar donde no pueda jugar. Prefiero terminar a un alto nivel, y espero con ansias lo que viene».

(Photo by FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images)

¿Qué significó la Bundesliga para Abraham?

«Increíble desde el momento en que llegué, mi primer partido, que en realidad fue aquí, con Hoffenheim contra Frankfurt. Estaba en el banquillo y cuando llegué vi cómo los hinchas se levantaban y gritaban y me sentí muy cómodo, como en Argentina. Para ver las gradas llenas, los hinchas siempre se pusieron de pie, lo que significa la Bundesliga, lo que significa el fútbol en Alemania, tengo que decir que no me lo esperaba, como argentino uno esperaría ver más el fútbol español o italiano, pero ahora hay más televisión y más partidos en la televisión, es mucho más conocido que los hinchas alemanes están locos. Mis amigos siempre están viendo cosas sobre los hinchas en internet y me dicen lo loco que es, los hinchas, los tifos, y eso es lo que más me gustó. La estructura, y la emoción que sientes al jugar en la Bundesliga con los estadios llenos y los fans detrás de ti. Es lo más bonito que voy a hacer para llevarme de Alemania».