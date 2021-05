Curiosidades de la actividad de los fanáticos de Star Wars en su día conmemorativo

curiosidades y datos interesantes sobre la actividad de los usuarios y fanáticos de Star Wars en la red en el día de su conmemoración.

El 4 de mayo se conmemora el día Star Wars en homenaje a los personajes y la historia de George Lucas. Este día fue creado por los fanáticos de la saga debido a una felicitación emitida por miembros del partido conservador a la recién elegida Margaret Thatcher, como primera ministra de Reino Unido el 4 de mayo de 1979.

Ese día, el London Evening News publicó la felicitación con el lema «May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations” o «que la fuerza te acompañe», frase icónica de la saga que dio impulso a que los fans aprovecharan esta fecha como día conmemorativo y aunque esta celebración comenzó en Reino Unido, actualmente fans de todo el mundo lo festejan.

Ante ello, DynAdmic, compañía de especializada en publicidad digital en video, comparte algunas curiosidades sobre la forma en que los usuarios en la red conmemoran esta celebración:

El top 5 sobre los videos de Star Wars más buscados por los fanáticos de Star Wars de enero a abril de 2021 fueron:

Star Wars Squadrons Star Wars Mandalorian Star Wars Theory Lego Star Wars The complete saga Lego Star Wars sets

Los artículos más buscados por fanáticos de Star Wars son el Funko Pop y set de LEGO de Star Wars. Sin embargo, el 4 de mayo los internautas están más interesados en buscar Star Wars Squadrons, videojuego para Playstation.

Así mismo, de enero a abril de 2021 estos fueron los Estados de la República que más han buscado videos y contenidos sobre Star Wars:

Campeche Colima Baja California Baja California Sur Ciudad de México

Sin embargo, este 4 de mayo se vislumbra un cambio, siendo estos estados los que más buscan sobre Star Wars en su día conmemorativo:

Baja California Sur Baja California Querétaro Campeche Yucatán

La compañía de marketing digital, cuya función es analizar los contenidos de la red para insertar publicidad en espacios idóneos, recomienda a las empresas a conectar con sus clientes mediante conmemoraciones como esta y agrega que “hemos observado cómo algunas empresas se unen a la cultura pop, pues además de mostrar una imagen ‘moderna y actualizada’, la audiencia ve a la marca más como un amigo, lo que incrementa la afinidad y generando mejores resultados en cuestión de branding y fidelidad para las compañías”.

DynAdmic agrega que las marcas deben definir bien sus nichos de mercado e investigar qué fechas son relevantes para ellos, por lo que deben crear estrategias no intrusivas para generar buenos resultados.