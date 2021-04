8 curiosidades sobre Falcon y el Soldado del Invierno

Los espectadores podrán ver a Sam y Bucky en Falcon y el Soldado del Invierno lidiar con conflictos personales. Y conoce algunas curiosidades.

Kevin Feige, presidente de Marvel Studios y director creativo de Marvel, destaca lo mucho que el servicio de streaming Disney Plus incide en las historias que quieren contar y en los personajes que quieren explorar. “El hecho de que esté en la televisión no significa que no vaya a ser tan grande como podría ser” dice Feige. “Trabajamos tan duro como en las películas”. Las series originales para Disney+ y los estrenos de cine tienen el mismo peso en la narrativa del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por su sigla en inglés). “Si vamos a hacer una serie con Falcon y Soldado del Invierno, tenemos que por lo menos comenzar con la mejor acción que hayamos visto hasta ahora. Fue una excelente oportunidad de jugarnos todo”.

Curiosidades Falcon y el Soldado del Invierno

Sam Wilson y Bucky Barnes, los hombres detrás de los héroes



Ver video del detrás de escena con los actores:

Mackie y Stan trabajaron mucho sobre sus personajes en esta nueva etapa del MCU. Mackie observa cómo la versión de Sam Wilson de los cómics, bajo Stan Lee, pudo evolucionar a medida que “evolucionó la cultura afroamericana” y afirma que está ansioso porque todos vean al Sam Wilson “nuevo y mejorado” de la serie gracias a la oportunidad de “explorar su historia, su familia y su entorno”, que “lo que logra es mejorar al personaje para el público”.

Stan le adjudica a Malcolm Spellman, guionista de la serie, el haber mejorado el humor de Bucky, lo que se complementa con la dinámica entre Bucky y Sam y se corresponde con su propia dinámica personal con Mackie, lo que ofreció la posibilidad de descubrir nuevas facetas del personaje. “Finalmente nos estamos concentrando en su búsqueda de identidad, aceptar realmente su pasado y en cierta manera reeducarse a sí mismo en relación al mundo en el que vive en la actualidad”, observa Stan. “Las ideas y los principios con los que vivía y que lo motivaban en el pasado quizás ya no le sirven de la misma manera”.

La extraña pareja del Universo Cinematográfico de Marvel

La directora Kari Skogland y el guionista Malcolm Spellman admitieron haber considerado influencias externas que los ayudaron a dar los toques finales al tono y a la historia que estaban tratando de contar como franquicias del subgénero buddy cop. Skogland aludió a Perdidos en la noche y al director David Lean.

“En cuanto al tono, se puede ir desde la crudeza de 48 Horas hasta lo cómico de Una pareja explosiva, pero entre esos dos extremos hay un intermedio que es más o menos como la primera película de Arma mortal y Dos policías rebeldes”, afirma Spellman.

Afianzando la idea de reunir estos dos personajes, Mackie comenta: “Lo genial es que –o lo que a mí me gusta tanto de esta unión– es que no es posible encontrar dos personas más opuestas que Sebastian y yo. Nos proponemos sacar lo mejor de nosotros y nos corregimos cuando no lo estamos haciendo”.

El legado del escudo

Profundizando sobre una de las escenas finales de AVENGERS: ENDGAME, en donde un Steve Rogers más viejo le entrega el escudo de Capitán América a Sam Wilson, Mackie exploró cuáles serían los pensamientos de Sam en ese momento.

“El tema para Sam es que él realizó este viaje como uno de los Vengadores, durante seis películas junto a Steve, por el respeto y la admiración que le tiene. Cuando el Capitán América se aparece en tu puerta, respondes. Y por eso, es el dolor, la idea de no poder hacer más estas misiones. No poder ayudar a su amigo. Todavía hay gente que aprecia la camaradería y la amistad. Sam es una de esas personas. Y le pasa como a todos, no quiere que Steve Rogers se vaya. No quiere que el Capitán América se vaya. Porque del mismo modo que el Capitán América era el capitán de todos, era el capitán de Sam Wilson. Y por eso Sam dice, cuando sostiene el escudo: ‘Siento que es de otra persona, siento que es tuyo’”.

Los que se aprovechan

Spellman comenta: “En el mundo posterior a AVENGERS: ENDGAME Thanos creó esta situación, o, mejor dicho, el eliminar a Thanos creó una situación en donde el mundo entero está lidiando con un solo problema. Los villanos de la serie están respondiendo a esa situación. Los héroes están respondiendo también a eso en su vida personal. Todo nace de un solo elemento orgánico. Y esta continuación es lo que moviliza y afecta a todos en el planeta al mismo tiempo y genera una cohesión interesante, y un linaje directo al MCU”.

El peso del mundo

De la misma manera en la que en IRON MAN 3 se explora el trastorno por estrés postraumático (TEPT) de Tony Stark luego del ataque a Nueva York, y en WandaVision se explora el dolor de Wanda Maximoff luego de perder a su hermano mellizo, Pietro, y al amor de su vida, Visión, los espectadores podrán ver a Sam y Bucky en Falcon y el Soldado del Invierno lidiar con conflictos personales, más allá del peligro de aquellos que se aprovecharon de la situación que generó el blip.

“Lo interesante de los personajes de Marvel –lo que decimos siempre– son sus defectos”, dice Feige. “Porque por más loco, extraordinario, fantástico y de ciencia ficción que pueda ser el MCU, está basado en las experiencias y las emociones de los personajes”. “Las consecuencias de la falta de Steve lanzaron a Sam y Bucky a lugares opuestos, en cuanto a lo que respecta a enfrentar su vida y sus demonios”, reflexiona Stan. “Se enfrentan a cosas diferentes, pero están en lugares similares en cuanto a las preguntas que se hacen”.

“Todo el tema del TEPT y la experiencia que ambos comparten como soldados, como hombres que han luchado, son algunas de las cosas que los unen”, continúa Stan. “Entre ellos hay una especie de código de honor, aunque tiene ideas u opiniones diferentes sobre la situación. Existe un respeto mutuo. Y como todos saben, el TEPT no es algo que se termina. Es algo con lo que uno tiene que seguir trabajando para tratar de manejarlo mejor. Obviamente, es una parte importante de la serie y es lo que da una base realista a estos personajes”.

Steve Rogers estaría orgulloso

Mackie comenta algunas de las cosas que le preocupaban del proyecto, pero no se preocupen, tiene el sello de aprobación del Capitán. “Nuestro objetivo –y lo hemos conversado, hablo por Sebastian también– era no arruinar las cosas. No queríamos ser el primer proyecto malo de Marvel”, revela Mackie. “Nuestro trabajo era tomar la antorcha. Y me complace decir que Steve Rogers estaría orgulloso”.

Feige afirma: “Nunca hubiéramos intentado hacer esta serie, o estado entusiasmados con el proyecto de llevar esta serie a Disney+ si no hubiésemos tenido actores increíbles como Anthony Mackie y Sebastian Stan interpretando estos personajes y siendo capaces de darles vida, sabiendo que podemos hacer seis horas y que va a funcionar”.

La libertad que brindó WandaVision de Marvel Studios

Comentando el reciente éxito de WandaVision, de Marvel Studios, y los próximos proyectos de Marvel Studios, ya sean series originales para Disney+ o estrenos de cine, Feige explica: “La narrativa se irá repartiendo entre las series de Disney+ y las películas de Marvel Studios. ¿Dónde y cómo aparecerán los personajes? A veces será directamente en una segunda temporada, otras veces en un largometraje y luego en una temporada adicional. Pero no vamos a decir quién hace qué en este preciso momento”. “Los personajes de Bucky y Sam son esenciales para el MCU”, dice Feige. “La manera en que cambian o evolucionan, o lo que sea que les vaya pasando a los personajes podría –y debería– tener un gran impacto en el MCU. Puede haber cambios en los personajes que tengan consecuencias importantísimas en las historias que contemos en el futuro”.

La nueva serie de Marvel Studios exclusiva para Disney+ presenta nuevos episodios todos los viernes.

Ver tráiler de Falcon y el Soldado del Invierno: https://www.youtube.com/watch?v=sXqKhFTO0oA