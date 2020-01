Llega el final de la cuarta temporada de The Detour por TNT Series

Ahora que los Parker recuperaron a su hija, ¿podrán escapar de los rusos? ¡Descúbrelo en este final de temporada de The Detour!

La comedia se enfoca en la familia disfuncional Parker, conformada por Nate Parker Jr. (Jason Jones) y su esposa Robin Randall (Natalie Zea), junto a sus hijos gemelos Delilah (Ashley Gerasimovich) y Jared (Liam Carroll), que no son más que la extensión de realidades como las que se encuentran en el más común de los hogares.

La cuarta temporada, llega a su final el viernes 3 de enero por TNT Series. La serie y comedia fue creada, escrita y producida por Jason Jones y Samantha Bee. Se enfoca en el papel de un padre abrumado por los problemas en el trabajo y dispuesto a jugarse por el futuro de los suyos, incluso si se trata de las vacaciones más disparatadas. Una madre cuyos hijos le recuerdan a menudo que en realidad es una mamá y que descubre en el camino que sus niños son más grandes de lo que ella cree y que necesitan que se les hable con la verdad…Además de dos pequeños gemelos que son una verdadera explosión de inocencia e ingenuidad mezclada con picardía e ingenio.

Nate Parker y su familia viven en el norte de Estados Unidos, en Siracusa, cerca de la frontera con Canadá. En las primeras temporadas Nate ha decidido la locura de iniciar sus vacaciones viajando en auto hasta Fort Lauderdale, en Florida, en un viaje de poco más de dos mil doscientos kilómetros. Y aunque todos protestan, logra convencerlos de que será, la travesía ideal para descansar, junto al mar, de un año extenuante. Lo que no les ha contado es que acaba de ser despedido de su trabajo y que el objetivo de su viaje no es más que evitar que el producto en el cuál trabajaba, un jabón líquido, no salga al mercado por no ser apto para el uso humano. Y, de paso, sería la fórmula para recuperar su fuente laboral.

Durante la cuarta temporada la familia Parker, vive una serie de contratiempos que ponen a la familia al borde de situaciones extremadamente incómodas y divertidas, logrando recuperar a su hija, ahora la gran incógnita será si podrán escapar de los rusos.

TNT Series presenta el episodio final de la cuarta temporada de The Detour, desde el viernes 3 de enero, a las 23:30 (MEX)