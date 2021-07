El crossover definitivo: Sonic se une a Two Point Hospital

¡todos los jugadores de Two Point Hospital pueden personalizar a sus funcionarios y hospitales con trajes y objetos de Sonic, Amy, Knuckles y Tails!

SEGA® Europe Ltd. y Two Point Studios™ Ltd. anuncian con emoción el evento crossover del milenio: el objeto inamovible que es Two Point Hospital™ y la fuerza imparable personificada en Sonic the Hedgehog™ colisionan en una explosión de disfraces, objetos y alegría. Para celebrar el 30 aniversario de Sonic, los jugadores podrán disfrutar de una amplia colección de nuevos disfraces y objetos de manera gratuita en Two Point Hospital para PC, PlayStation, Xbox y Nintendo Switch.

Sonic se une a Two Point Hospital

¡Y todavía hay más! Two Point Hospital se podrá jugar gratis o con un descuento en PC y en una serie de plataformas de consolas. Estos son los detalles:

Free to play en Steam del 30 de julio al 2 de agosto. Un 75% de descuento en el juego base y hasta un 50% de descuento en los DLCs del 30 de julio al 5 de agosto.



Una prueba gratuita para Nintendo Switch en Nintendo eShop desde ahora y hasta el 3 de agosto. Una rebaja del 30% en el juego base y todos los DLCs hasta el 8 de agosto.



Días de juego gratis Gold en Xbox Live desde ahora y hasta el 1 de agosto. Una rebaja del 30% en el juego base y en los DLCs hasta el 9 de agosto.

Con una selección de cuatro disfraces para vestir a tu personal de Sonic, Amy, Knuckles o Tails; puedes estar tranquilo, porque adoptará un look de lo más fantástico mientras desarrolla de modo sobresaliente sus actividades médicas y hospitalarias en Two Point County.

Entre los objetos darás con una impresionante estatua de Sonic, alfombras decorativas e incluso un anillo de oro gigante. Seguro que encuentras algo adecuado para darle vidilla a tus hospitales al más puro estilo Sonic.

Como fan acérrimo del héroe azul (e incluso habiendo incluido ya una máquina arcade en el juego), Two Point Studios ha reaccionado con entusiasmo a la oportunidad de celebrar el 30 aniversario de Sonic.

“Para nosotros es un sueño hecho realidad incorporar la alegría de Sonic a nuestro universo”, declara Gary Carr, Director del Estudio. “Con descuentos y pruebas gratuitas que coinciden con el pack, nunca hubo un mejor momento para entrar en el juego”.

Two Point Hospital es un fascinante, accesible y completo simulador de gestión que ya cuenta con una audiencia de cuatro millones de jugadores. Para saber más sobre Two Point Hospital visita www.twopointhospital.com.