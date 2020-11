5 características que todo creador de contenido debe tener en cuenta

Características que todo creador de contenido debe tener en cuenta para dominar este nuevo arte del entretenimiento en el mundo digital.

Los creadores de contenido son los verdaderos héroes detrás de internet, pues su trabajo no solo logra incrementar tres veces más los leads de una marca o el tráfico hacia un sitio web, sino que también inspira a muchos a contar sus historias y compartir su talento, al tiempo que los motivan a ser ellos mismos. De no ser por su rol en redes, quizás estas no serían tan exitosas y entretenidas como ahora.

En concreto, ellos saben perfectamente cuál es su misión: establecer nuevas tendencias en la red para conectar con las emociones de los usuarios. Sin embargo, aunque cualquiera puede ser un buen creador de contenido, lo cierto es que para ser uno extraordinario se requiere de cualidades únicas. Por esta razón, Likee, la plataforma líder de vídeos cortos que promueve y revoluciona la interacción entre las personas a través de contenido de valor, comparte 5 características que todo content creator debe tener en cuenta para dominar este nuevo arte del entretenimiento en el mundo digital:

Cazador de tendencias

Un buen creador sabe todo lo que está ocurriendo en Internet y es por ello que logra anticiparse a cualquier “moda” para imponer tendencias y viralizar momentos a través de cualquier plataforma digital. Se estima, que el contenido creado por los propios usuarios en redes sociales tiene una tasa de conversión 4.5% más alta dada su autenticidad y sensación de empatía con las audiencias.

Todo un especialista en su tema

Más allá de lo que sucede online, un creador nato sabe absolutamente todo acerca de lo que más le apasiona, desde moda, tecnología, música, belleza hasta videojuegos. Compartir sus pasiones, no solo les facilita crear contenido propio, sino que les permite hacer click con millones de personas con gustos similares, pues un 70% de usuarios han señalado que logran conectar e incrementar su nivel de engagement con aquellas marcas o individuos que verdaderamente se relacionan con sus intereses.

Mente y espíritu creativo

Si algo caracteriza a un gran creador de contenido, es sin duda su mente inquieta y espíritu creativo, pues siempre están buscando innovar sin perder el foco de quienes son y sin dejar de alinearse a la esencia de su contenido. Constantemente están planeando nuevas formas de compartir lo que más les gusta, a través de diferentes formatos a fin de mantenerse relevantes.

Dominan todo tipo de herramientas digitales

Esta búsqueda constante por romper las barreras de la creatividad, impulsa a los creadores a descubrir nuevos canales en donde compartir sus pasiones, por lo que dominan el uso de distintas plataformas digitales. Un buen ejemplo de ello, pueden ser los vídeos cortos, donde pueden editar, añadir música o darle la vuelta a sus historias mediante distintas herramientas. Se pronostica que en 2022, el formato audiovisual representará el 82% del tráfico en internet, por lo que estas plataformas seguirán fungiendo como aliadas destacadas de los creadores.

Una actitud cool e inspiradora

Por último, pero no por ello menos importante, los creadores más top siempre cuentan con una actitud amigable, cool y encantadora, lo que les permite dar a su contenido un sello personal o un estilo único que lo haga inconfundible para miles de personas. Una personalidad auténtica sirve para conectar de forma real con los usuarios y followers, e inspirarlos a formar una gran comunidad.

Más allá de ser una actividad divertida, la creación de contenido es una manera de compartir historias o expresarnos a través de lo que más nos gusta. En este sentido, las plataformas digitales, como las de videos cortos, han sido de gran ayuda para dar rienda suelta a nuestra creatividad y lograr conectar con las emociones de otras personas de todas partes del mundo.