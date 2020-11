Copa América PocoX3 de PUBG MOBILE en colaboración con Twitch y Xiaomi

PUBG MOBILE realizará la competencia Copa América PocoX3 en colaboración con la plataforma de streaming Twitch y la empresa de tecnología Xiaomi.

Este sábado (21) a partir de las 18:00 hrs de Buenos Aires, PUBG MOBILE realizará la competencia Copa América PocoX3 en colaboración con la plataforma de streaming Twitch y la empresa de tecnología Xiaomi, para celebrar el lanzamiento de su último smartphone: el POCO X3 NFC.

Copa América PocoX3

El POCO X3 NFC ofrece una experiencia de juego optimizada con el procesador 4G más potente de Qualcomm a la fecha, el Snapdragon™ 732G, que tiene un rendimiento máximo sostenido y capacidades de Inteligencia Artificial gracias a la arquitectura basada en su CPU de ocho núcleos Kyro™ 470 y el GPU Adreno™ 618 de la serie Elite Gaming.



Para garantizar un funcionamiento estable y una experiencia de usuario sin fricciones, el dispositivo incorpora la tecnología LiquidCool 1.0 Plus, que logra reducir la temperatura del procesador hasta en 6°C.1 Además, el POCO X3 NFC está equipado con una gran batería de 5,160mAh (typ) que dura más de dos días de uso moderado. El modelo puede ser adquirido desde MXN $6.299 en la tienda oficial en línea o a través de tiendas autorizadas.



En total, serán 25 equipos formados por 1 jugador pro de PUBG Mobile + 1 amigo + 1 jugador de la audiencia de toda América Latina quienes disputarán cinco rondas, cada una con reglas únicas.



Representando a México tendremos a Alkapone, Barca, robertocein, skysochtv y otros. La competencia también incluirá participantes de Chile, Perú y Colombia. De Brasil, los confirmados son Zigueira, Rato Borrachudo, Blxckoutz, Frazão, Carrilho, Vitu, Huntergod, Shazam, Nenebete, Capitão Marulho, PedroGG, Skipnho, Korah y más.



El público tendrá la oportunidad de participar en el torneo al unirse al equipo de un influencer – en la página oficial de Poco, y será posible interactuar al comentar en los posts promocionales para tener una oportunidad de ser elegido para participar.



El equipo vencedor se llevará US $4.000 y 4 smartphones POCO X3 NFC, mientras que el segundo lugar se quedará con US $2.000 y el 3ero con US $1.000.

Las rondas del campeonato serán realizadas en los maps Sanhok, Erangel, Miramar y Livik, y cada una tendrá su propio desafío y reglas que generarán puntos a los equipos en la disputa por el primer lugar.



Sanhok tendrá dos rondas, siendo la primera llamada “Zona Roja”, en la que las bajas por medio de granadas o explosiones valdrán el doble de puntos, y “Club de Lucha”, que solamente permitirá generar bajas con armas blancas. En el mapa Erangel, “Trol sobre rodas”, donde las bajas por atropellos valdrán 20 puntos cada una. En Miramar, por medio de “Ojo de Águila”, los snipers estarán más presentes y cada baja generada utilizándolos valdrá dos puntos. Mientras que en Livik, con “Choque de Estrellas”, solamente los capitanes jugarán, y cada punto generado tendrá el doble de su valor normal.

La Copa América PocoX3 será transmitida en el canal oficial de eSports de PUBG MOBILE en Twitch, donde también participarán de manera especial influencers del mundo gamer como Alkapone, robertocein, Barca y skyshocktv. Cabe destacar que la competencia también estará siendo transmitida a través de sus canales personales.

Los jugadores de PUBG MOBILE pueden aprovechar el servicio de Midas Buy, un canal oficial de compra de Unknown Cash y Pases de Temporada. El Midas Buy trae un bono de UC en cualquier compra y ahora acepta diversas formas de pago como tarjetas de crédito, débito y transferencias bancarias, todo con la seguridad garantizada de Hype Games, un servicio de Level Up.

PUBG MOBILE está disponible para descargar gratis en la App Store y Google Play. Para más información, por favor visita las cuentas oficiales de PUBG MOBILE en Facebook, Instagram y Youtube.