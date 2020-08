Confesiones de un influencer: Cómo crear buen contenido para redes sociales

Si tú eres de los amantes de las redes sociales y quieres hacer la diferencia generando contenido para redes sociales valioso, conoce 3 claves para lograrlo

Por Ali Izquierdo

Estos son momentos de grandes cambios, seguramente has visto cómo la gente ha tenido que adaptar su vida a esta nueva era virtual. Todos la estamos viviendo de manera distinta, incluso los creadores de contenido nos estamos adaptando, todo el tiempo ponemos a trabajar nuestra creatividad y vamos encontrando las mejores herramientas para ofrecer contenido de valor a nuestros seguidores, pues ellos son lo más importante para nosotros cuando de nuestras plataformas se trata.

Cómo crear buen contenido para redes sociales

Si tú eres de los amantes de las redes sociales y quieres hacer la diferencia generando contenido valioso que realmente trascienda, te comparto 3 claves para lograrlo:

Paciencia

Quiero contarte que yo también empecé como cualquier persona en redes sociales, con nada de audiencia. Conocí las plataformas desde enero del 2019, usando audios de comedia que no eran originales, y fue entonces que exploré un lado mío que no había tocado antes pero que siempre había vivido en mí, la comedia.

Por su puesto que yo sabía que sí quería trascender tendría que esforzarme y ser fiel a mi esencia, así que después de un tiempo decidí generar contenido original y ¡sorpresa! En noviembre de 2019 fui descubierta por personas que conectaban mucho con lo que yo hacía, hasta ahora que ya somos una familia de más de 6 millones de elfos.

2. Buenas herramientas

Las redes sociales han sido un impulsor de nuevas tendencias de tecnología, se han convertido en herramientas muy amigables para incluso, crear el contenido, editar fotos y tus videos, pero independientemente de los programas, es muy importante el equipo con el que trabajas, siempre es bueno tener un smartphone que no te defraude.

Por ejemplo, a mí me encanta conectar con mi audiencia, así que a diario hago transmisiones en vivo y algo que he aprendido es que tener un teléfono que aguante, que no se apague y muy importante que no se sobrecaliente funcionando, es clave. Yo llevo usando dos semanas el moto g8 power para hacer lives, me ha ayudado muchísimo pues tiene una batería guerrera que dura hasta dos días y me acabo de enterar que los smartphones más recientes de la marca: los nuevos integrantes de la familia motorola one fusion también duran lo mismo.Una batería poderosa se convertirá en tu mejor amiga, es importante que sepas que, para navegar dentro de tu aplicación favorita -sobre todo si le das un uso rudo como el que le doy yo-, vas a necesitar mucha pila.

Además, te recomiendo tener un smartphone como el moto g8 power y motorola one fusion, que cuente con una cámara para selfies que te ofrezca la tecnología Quad Pixel, la cual te ofrece hasta 4 veces más sensibilidad a la luz. Con lo que conseguirás selfies más nítidas y brillantes sin importar las condiciones de luz. Perfecta para subir ese contenido a tus redes sociales al instante.

3.¿Cuál es tu diferenciador?

Este consejo será el más poderoso y el más sencillo al mismo tiempo: ¡Sé fiel a tu esencia! Déjate guiar por quién eres y por tu arte, no importa si te gusta bailar, cantar, cocinar, dibujar, maquillarte, o hablar de teorías conspirativas, lo importante es que seas tú.

Así que si tú ya estás explorando tu lado creativo y demostrando tu talento, lo que yo te recomiendo es que seas paciente, no te desanimes pues hay que comprender que en estos momentos vemos mucha gente nueva en las distintas plataformas generando contenido, pues aceptémoslo, en esta cuarentena tenemos mucho tiempo libre y ahora tenemos todos un mayor reto para viralizar lo que hacemos.

Pero esto no significa que sea imposible, así que confía en tu contenido, en tu talento y recuerda que el secreto es ser fiel a tu esencia, en algún momento todo volverá a la normalidad y lo que permanecerá será el contenido de valor que te represente. Ahora repite: “nací con un talento”, tú sabes lo que sigue.