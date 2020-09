Consumidores comparten cuentas de servicios en línea con roomies, pero con desconfianza

Un estudio de Kaspersky revela que la mitad de los consumidores comparte cuentas de servicios de streaming con sus compañeros de casa, pero un tercio de estos se preocupa por los hábitos digitales de sus roomies.

El informe Más conectados que nunca: cómo construimos nuestras zonas de confort digital, desarrollado por Kaspersky, ha descubierto que el 46% de los encuestados se siente cómodo compartiendo servicios de streaming con sus roomies, personas que comparten la misma residencia, pero que no son parejas ni pertenecen a la misma familia. Sin embargo, un tercio (32%) no está seguro de que sus cuentas estén debidamente protegidas, porque desconocen los hábitos digitales de sus compañeros de casa.

Las restricciones provocadas por el COVID-19 y la necesidad de permanecer más tiempo en casa han influido en la forma en que las personas utilizan los servicios digitales, haciéndolos más conscientes de la seguridad en Internet tanto de sus compañeros de casa como de sí mismos. Esto incluye usar las mismas cuentas para plataformas de entretenimiento y descubrir cómo es el comportamiento en línea de los demás.

En este contexto, la investigación de Kaspersky encontró que los servicios en línea pueden unir a las personas, haciendo que algunas de ellas estén dispuestas a compartir la información de sus cuentas personales para ofrecer acceso mutuo a sus roomies. Además de brindar acceso a plataformas de streaming, un tercio (33%) comparte con otros compañeros de la casa credenciales de inicio de sesión de tiendas en línea, como eBay o Amazon Prime. Incluso, el 30% admite que comparte sus cuentas de servicios de entrega de alimentos, como Rappi o Uber Eats, y suscripciones de juegos en línea (por ejemplo, Xbox Live).

¿En cuáles de los siguientes servicios comparten los consumidores su inicio de sesión con personas que habitan en la misma casa?

Sin embargo, es importante señalar que no todos los encuestados están seguros de que las personas con quienes conviven estén debidamente protegidas cuando navegan por Internet. Por ejemplo, el 43% afirmó estar preocupado por el aumento de la actividad en línea a través de servicios de streaming o juegos. Además, una de cada cuatro personas (24%) siente ansiedad porque los hábitos digitales de sus housemates puedan afectar la velocidad del Internet y por lo tanto, influya en el rendimiento de sus juegos en línea.

“Vivir en un espacio compartido es común en la vida moderna y muchos roomies tienen que usar al mismo tiempo la conexión a Internet o el acceso a servicios. A menudo creamos amistades con los compañeros de la casa, lo que facilita compartir servicios en línea para que todos puedan beneficiarse sin problemas. Desafortunadamente, si no prestamos atención a cómo compartimos nuestros datos personales, incluso con las personas que habitan en la casa, es más probable que estos datos sean descubiertos por individuos o grupos en los que no confiamos. Para asegurar de que esto no suceda, algunos servicios tienen políticas específicas para ayudar a que varias personas usen una sola suscripción sin necesidad de compartir contraseñas. En todo caso, si vives o no con otras personas, recomendamos mantener tus credenciales y dispositivos protegidos con soluciones de ciberseguridad robustas para que tu información permanezca segura”, comenta Andrew Winton, vicepresidente de marketing en Kaspersky.