¿Te saliste de WhatsApp? Esto es lo debes considerar a la hora de elegir una app de mensajería

Tras el anuncio de la actualización de la política de privacidad de WhatsApp -que condiciona su uso a la autorización para compartir datos con aplicaciones de Facebook- usuarios alrededor del mundo han comenzado a migrar a otras plataformas de mensajería, como Telegram, Threema y Signal, que prometen mayor privacidad. Sin embargo, para ayudar a los usuarios a que tomen decisiones informadas, Kaspersky subraya los puntos que se deben considerar a la hora de elegir una app de mensajería.

Según explica Dmitry Bestuzhev, director del Equipo de Investigación y Análisis para América Latina en Kaspersky , para medir la seguridad de cualquier app de mensajería es necesario considerar la importancia de varios puntos. El primero es si la aplicación usa el número de teléfono como credencial de acceso (ID). “Si una app exige el número de teléfono del usuario para que este se registre, de entrada, cualquier persona que desee comunicarse con él o ella a través de esta app, debe conocer su número de celular. Aunque pueda que esto no represente un problema para usuarios que utilizan este tipo de servicios para comunicarse con familiares y amigos, si puede ser un punto débil para aquellos que buscan mayor privacidad”, dice el experto.

Bestuzhev recalca que, para los cibercriminales, el acceso al número de teléfono de usuarios les permite buscar información adicional sobre ellos que esté ligada a ese número, la cual después pueden utilizar para diferentes ataques de ingeniería social como para el suplante de identidad, recuperación de contraseñas en línea, entre otras. Una buena opción es que la app elegida utilice un código generado al azar para el ID de usuario, lo que hace que la comunicación sea privada y segura.

El segundo punto a considerar es la forma de cómo la app realiza la autenticación de usuario. En el caso de WhatsApp, esta se realiza a través de un mensaje de SMS, el cual puede ser interceptado o robado por medio de la ingeniería social. También puede ser comprometido por medio de un SIM Swap, o la clonación de la tarjeta SIM, si el usuario no activa la función de doble autenticación.

El tercer punto es procurar utilizar aplicaciones que funcionen en infraestructuras propias y no de terceros. Por ejemplo, la app de mensajería Threema no guarda metadatos personales y utiliza sus propios servidores y centro de datos. Esto es importante porque limita la probabilidad de una fuga de datos.

Además, Kaspersky recomienda que los usuarios de dispositivos móviles se adhieran a las siguientes reglas:

Bestuzhev también señala que los usuarios deben considerar la relación que las aplicaciones que usan tienen con otras. “El solo hecho de abandonar una aplicación por no estar de acuerdo con su actualización de políticas de seguridad no les traerá ningún beneficio si es que todavía utilizan apps asociadas a esta en sus dispositivos móviles. Por lo general, apps para dispositivos móviles, como, por ejemplo, de redes sociales, tienen la capacidad de rastrear la ubicación y las actividades en línea de usuarios por medio de la dirección IP. Con el solo hecho de descargarlas, estamos tirando nuestra privacidad y seguridad por la ventana ya que les estamos otorgando acceso a qué miramos, por cuánto tiempo, a qué le dimos ‘me gusta’, qué temas nos enojan, etc. Para mayor precaución, es recomendable que este tipo de apps se usen en computadoras o laptops”, concluyó.