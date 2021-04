¿Cuáles son las consecuencias de no verificar tu auto?

¿Qué pasa si no verifico mi auto? Esta es una de las preguntas más frecuentes que se realizan los automovilistas.

El programa de verificación vehicular fue creado con el objetivo de mejorar la calidad del aire y reducir las emisiones contaminantes de los vehículos automotores en varias ciudades de la República Mexicana. El programa se aplica de manera obligatoria en la Zona Metropolitana del Valle de México (Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo) desde 1993.

Este sistema funciona a través de un calendario de verificación en el que se toma en cuenta el engomado del auto y su terminación de placas. Generalmente se hace una revisión semestral, con base en el engomado, para determinar si el vehículo cumple con las condiciones mínimas para poder circular. Dependiendo de las características y el año del coche, se otorga un holograma de verificación, el cual regula los días de circulación.

Los primeros pasos del programa de verificación vehicular se implementaron en 1989 en la Ciudad de México con el objetivo mitigar los altos índices de contaminación generados por los autos. A partir de ese año se puso en marcha el plan de revisión de autos para monitorear sus emisiones contaminantes. Cuatro años después, en 1993, comenzaron a operar los macrocentros de verificación, con mejores procesos y prácticas que en el proyecto original.

La evolución de estos centros ha sido constante a lo largo de los años, con el apoyo de la tecnología, para monitorear más emisiones, supervisar que los límites se respeten y vigilar los procesos de verificación. Estos verificentros, a su vez, son verificados y sancionados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), en caso de que se incumplan los procedimientos.

¿Qué pasa si no verifico mi auto?

Esta es una de las preguntas más frecuentes que se realizan los automovilistas. De acuerdo con Kavak.com, plataforma de compra-venta de autos seminuevos, en caso de no acudir a la verificación en los plazos establecidos por la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), te harás acreedor a una multa por verificación extemporánea. Esta sanción la puede aplicar la dependencia cuando vayas a un verificentro o un agente de tránsito en caso de que no vea tu verificación actualizada.

El costo de la multa por verificación vehicular extemporánea corresponde a 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente (mil 792 pesos). La vigencia del pago de la multa es de 30 días naturales contados a partir del día siguiente a la realización del pago de la misma, siendo el tiempo que se tiene para poder realizar y aprobar la verificación vehicular del automotor.

Recuerda que no puedes verificar tu automóvil si no has pagado tu multa por verificación extemporánea, o si tienes adeudos por tenencia u otras infracciones. Los vehículos candidatos a obtener el incentivo ‘00’ quedan exceptuados de la multa por verificación extemporánea.

El calendario de verificación vehicular

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México, a través de la Dirección General de Calidad del Aire, inició el servicio de verificación vehicular del primer semestre de 2021 el pasado 18 de enero y con vigencia hasta el 30 de junio.

De acuerdo con cifras de la dependencia, se pronostica la verificación de aproximadamente 1.25 millones de autos; este semestre, de nueva cuenta, se dará servicio de verificación a los vehículos matriculados en Hidalgo, Puebla, Morelos y Tlaxcala.

Entre enero y febrero se debieron verificar autos con engomado amarillo y terminación 5 o 6; entre febrero y marzo, engomado rosa y terminación 7 u 8; entre marzo y abril, engomado rojo y terminación 3 o 4; entre abril y mayo, engomado verde y terminación 1 o 2; y entre mayo y junio, engomado azul con terminación 9 o 0.