Conoce como lucir espectacular en tu cita virtual de San Valentín

Cynthia Calderón, es maquillista profesional, y nos comparte sus mejores consejos para lucir natural y fresca en tu cita virtual de San Valentín.

El 14 de febrero se acerca y sin importar cuál sea el plan con tus amigos o pareja de manera virtual, es el mejor momento para lucir espectacular y disfrutar el proceso de arreglarte para una fecha que, aunque diferente, nos anima a todos a mostrar nuestra mejor cara.

Cynthia Calderón “La Maquilladora”, maquillista profesional y profesora del curso Maquillaje profesional para sesiones fotográficas de Crehana —la comunidad de aprendizaje en línea de mayor crecimiento en Latinoamérica—, nos comparte 5 sencillos pasos para lucir un maquillaje natural durante cualquier sesión en línea con tus amigos o con ese prospecto romántico.

Paso 1. Prepara la piel

Reconoce tu tipo de piel, si es seca, grasa o mixta y tu pigmentación, es decir, el tono. Esto te ayudará a definir el método adecuado para hidratarla y prepararla para el maquillaje. Para un look natural, debes enfocarte en neutralizar la piel, es decir, ocultar detalles como ojeras, granitos o pecas con un corrector. Recuerda colocarlo en círculos para que penetre bien en los poros. Además, utiliza una base flexible a base de agua. Una piel bien preparada siempre lucirá mejor al momento de colocar el maquillaje.

Paso 2. Los ojos

Se debe trabajar con la estructura de tu ojo para acentuar su forma. Trata de no imitar a otros en su estilo, el maquillaje se debe adaptar a tu forma, estilo y personalidad. En los ojos es importante elegir tonos neutros y sin brillos para obtener un look natural, pues los brillos pueden distorsionar la cara si no se aplican correctamente. Las transiciones entre los colores de sombras deben verse sutiles, por ello, deberás difuminarlos con una brocha pequeña, iniciando desde el nacimiento de las pestañas. Siempre quita el excedente de sombra con tu mano. Para dar un toque más profundo, toma un delineador y pasa la brocha sobre él para tomar un poco de producto. Después, pásalo por la orilla del ojo a la altura de las pestañas. Para finalizar, enchina las pestañas y aplica un poco de máscara tanto arriba como abajo.

Paso 3. Las cejas

Con una pomada puedes darles forma y con un lápiz del tono de tus cejas, recrear vellos para rellenarla. Las cejas ayudan a enmarcar y darle presencia a los ojos. Busca siempre darles un toque de color para emparejar los tonos.

Paso 3. Contorno del rostro

Toma un polvo un par de tonos más cálidos que tu piel y una brocha pequeña para definir mejor tus facciones. Trata de aplicarlo en círculos para no crear una raya en tu rostro. En lugar de pensar en la forma de tu rostro, examina qué es lo que deseas lograr en cada zona, ya sea levantar tus pómulos, adelgazar tu nariz, etc. Para agregar un poco de luz puedes utilizar iluminadores que tengan color para acentuar ciertas áreas de tu rostro. Para esto, utiliza una brocha abierta y así lograrás un brillo natural.

Paso 4. Labios

Ya que buscamos un look natural, utiliza un color nude para tus labios. Los tonos rojos intensos se ven increíbles pero pueden endurecer las facciones. Recuerda que antes de colocar el lápiz labial es ideal delinear tus labios.

Paso 5. Sella tu piel

Para finalizar, necesitarás un fijador en spray que ayudará a sellar el maquillaje en la piel y así evitar que tu maquillaje se desvanezca. Utiliza una esponja de maquillaje con un poco de este fijador para que el vello facial se aplane y no sobresalga con la luz.

Recuerda que la práctica hace al maestro, así que arriésgate a hacer cosas diferentes y juega con las tendencias para generar tu propio estilo. Crehana puede acompañarte en esa próxima transformación.