Conecta con el mundo con estas recomendaciones de vacaciones

¡Desconéctate de la rutina! Conoce algunas ideas para que te des un respiro y conectes con lo que más importa, aún si te vas a quedar en casa.

Las vacaciones ya están aquí y llegan para darnos un respiro de las actividades del trabajo y la escuela. En esta semana santa usa el tiempo para desconectarte del estrés que muchas veces puede causar la rutina y dedícate a conectar con tu familia, amigos o hasta a relajarte con prácticas de self care. Motorola trae para ti algunas ideas para que te des un respiro y conectes con lo que más importa, aún si te vas a quedar en casa.

Primero, ¡a meditar!

Una rutina de self care no está completa sin un poco de relajación. Hoy en día, tenemos muchas opciones accesibles para intentar la práctica que más te llame para meditar, puedes probar alguna de las diversas apps de mindfulness, podcasts o hasta ver videos yoga en tu plataforma de streaming favorita y aventurarte a hacer desde la posición más sencilla, hasta pararte de cabeza si es que quieres.

Recuerda que es un momento para conectar contigo mismo por lo que Motorola sabe que necesitas practicidad e incluye gestos rápidos para que puedas controlar las apps, en caso de que necesites cambiar al siguiente podcast o canción. También el nuevo motorola razr brinda experiencias personalizadas en la pantalla quick view para interactuar con el contenido sin la necesidad de abrir el teléfono y hasta usar Google Assistant para mayor comodidad.





Challenge de fotografía creativa

Seguramente has escuchado que con la tecnología avanzada de tu smartphone puedes tomar fotos de calidad profesional. Independientemente si lo has intentado o no, algunos tips para sacarle el máximo provecho a tu smartphone y organices un challenge de fotos con tus amigos en redes son los siguientes:

Usa la hora mágica para tomar bellas fotos del atardecer, que es el momento del día en el que la luz se ve tenue y el sol hace su entrada o salida, además puedes usar para hacer un photoshoot a tu mascota usando diversos ángulos, y si te preocupa que se mueva, el modo caricatura te ayuda a mantener la atención del objetivo mientras se muestra una animación en la pantalla de vista rápida con la aplicación de cámara abierta en la pantalla principal Flex View también incluido en ambas versiones del motorola razr.

Fotógrafo: Jonas Papier, Escuela Motivarte

Noche de gaming

Si ya están cansados tú y tus amigos de las fiestas por videollamadas, esta es una buena opción para hacer algo diferente. Sigue conectando con ellos y organicen una noche de gaming. Hoy estés en donde estés puedes hacer equipo con ellos e interactuar online en el mismo videojuego. Para tener una gran experiencia de juegos el recién lanzado moto g100, con su poderoso procesador Qualcomm ® Snapdragon 870 no te dejará perder y además incluye Qualcomm® Snapdragon™ Elite Gaming que te ofrece personalizaciones avanzadas y gráficos increíbles que vas a amar.

Una buena peli siempre se agradece

Otra opción para cerrar con broche de oro el día, es preparar tus botanas favoritas, atenuar las luces, sentarte a ver una película o una serie y desconectarte completamente de todo lo demás. Los smartphones de Motorola te darán una experiencia inmersiva, ya que el moto g100 llegó con pantalla de dimensión 21:9, utilizada en la industria cinematográfica, para que disfrutes el doble el entretenimiento.

Ahora que, si tu prefieres sacarle provecho a tu pantalla grande, este smartphone tiene la plataforma Ready For en la que puedes llevar tu colección completa de contenido contigo sin necesidad de preocuparte por tus contraseñas a Netflix, Amazon o YouTube.

Los museos ya abrieron

Un tip extra es lanzarte a aprovechar la apertura de los museos que estarán abiertos durante el periodo de asueto, recibirán con las medidas sanitarias y aceptarán hasta 30 por ciento de su capacidad para evitar conglomeraciones. Será un buen momento para crear fotos artísticas con una cámara macro. El nuevo moto g30 tiene un sistema de cámara cuádruple de 64 MP que utiliza el mismo objetivo principal de gama alta que el moto g100 e integra una cámara Macro, una ultra gran angular y un sensor de profundidad para sacar fotos increíbles.





Con estos tips date permiso de disfrutar al máximo estas vacaciones para recargar energías y buscar conexión con tu entorno.

Para más información, visita https://www.motorola.com.mx/