Los conciertos online que no te puedes perder

Festival Noche de Primavera, Festival La Unión hace la fiesta, Cuarentena Fest y más, son algunos de los conciertos online que podrás disfrutar desde casa.

El mundo está pasando por una situación crucial en donde debemos ser responsables y llevar a cabo las medidas de precaución necesarias para superar estos momentos de crisis. StubHub tiene como prioridad el bienestar y salud de todos, es por esto que la plataforma de compra y venta de boletos realizó un listado con los próximos conciertos online de los que podrás disfrutar desde tu casa y pasar un momento agradable:

1. Festival Noche de Primavera: Se realizará de manera virtual y se transmitirá en línea desde el Teatro Esperanza Iris a través de las diferentes cuentas del Gobierno de la Ciudad de México, Capital 21 y la estación de radio por internet Código Ciudad de México el próximo 21 de marzo a las 17:00 horas y en donde se podrá disfrutar de distintos tríos de boleros, elencos de jazz, blues, big band y música de raíz.

2. Festival La Unión hace La Fiesta: Bandas de México, Chile, Argentina, Ecuador y Bolivia decidieron realizar un concierto online para llevar la música latina a sus seguidores. Las bandas que se unirán a este movimiento son: Karamelo Santo, Royal Club, Tango Party, La Vagancia, Los Tulipanes, Sonora de Llegar, La Oveja Negra y los García, Dr. Krápula, República Fortuna, Gran Matador, Big Javi & Los Tenampa y Triciclo Circus Band.

La transmisión se llevará a cabo el próximo 28 de marzo a través de las plataformas de Facebook e Instagram a partir de las 19:00 horas, tiempo de México.

3. Cuarentena Fest: Más de 50 bandas ofrecerán cuatro conciertos diarios online desde la plataforma de Youtube y Tumblr del 16 hasta el 27 de marzo. Algunas de las bandas que estarán en la transmisión en vivo son: Carlota, Papá Topo, El Petit de Cal Eril, Cuchillas, Lashormigas, Pixel de Stael, Valdivia o The Crab Apples.

4. Fito Páez: El cantautor argentino y uno de los más importantes exponentes del rock argentino, dará un concierto online desde su casa este viernes 20 de marzo a partir de las 21:30 tiempo de Argentina.

5. Justin Quiles: El reconocido cantante y compositor de reggaeton y trap, también conocido como J. Quiles, ofrecerá un concierto en vivo a través de la plataforma de YouTube este viernes 20 de marzo a las 17:00 horas.

Sin duda alguna los conciertos en línea son una gran opción durante esta época, qué mejor que escuchar y disfrutar a tus artistas favoritos desde la comodidad de tu casa.

Para los fans que han sufrido cancelaciones en sus conciertos, Stubhub a través de su sistema Fan Protect está garantizando un reembolso total si se cancela un evento.

En caso de que el evento no se cancele sino que se posponga y el comprador no puede o no desea asistir a esta nueva fecha propuesta, la plataforma es la más confiable en el mundo para publicar boletos en reventa en el sitio para que otros fans puedan disfrutar del evento.

Para más información sobre StubHub, visite StubHub.com.mx o siga las cuentas @StubHub en Twitter, Facebook e Instagram o el canal YouTube.com/StubHub.