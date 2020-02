Hyundai presentará el nuevo concepto EV «Prophecy», en el Auto Show de Ginebra

El nuevo concepto EV amplía la filosofía de diseño "Sensuous Sportiness" y la lleva al siguiente nivel. "Prophecy" se dará a conocer el 3 de marzo.

Hyundai Motor Company presentará su nuevo concepto EV, «Prophecy», que expresa el último lenguaje de diseño de la compañía, en el Salón Internacional del Automóvil de Ginebra, programado del 3 al 15 de marzo.

En línea con la filosofía de diseño “Sensuous Sportiness” de Hyundai, el nuevo concepto incorpora una hermosa silueta acentuada por elegantes curvas, que fluyen sobre los amplios costados traseros y proporciona una excelente aerodinámica. La línea de cola de barco creada por los paneles de cuartos traseros se complementa con el alerón integrado y las luces traseras de lámpara en píxeles.

“‘Prophecy’ no sigue las tendencias. Acentúa la belleza eterna que resistirá la prueba del tiempo”, comentó Sang Yup Lee, Director del Centro de Diseño Global de Hyundai. «Su diseño icónico es para expandir el espectro de diseño de Hyundai hacia horizontes aún más amplios”.

El nombre “Prophecy” refleja el propósito del concepto, definiendo la dirección de los futuros diseños de Hyundai, mientras se establece como un ícono de diseño para la línea EV de Hyundai.

Este concepto de Hyundai se presentará al mundo el próximo martes 3 de marzo, en el Salón Internacional del Automóvil de Ginebra. La marca coreana presentará una estrategia de electrificación bajo el concepto de “Real Progress is in the Air” (el progreso real está en el aire), que se inspira en la nueva visión de la marca (Progress for Humanity) y en el contenido de la exhibición.

