Con estos tips, aprovecha el Hot Sale para comprar de manera inteligente usando las alternativas digitales a tu alcance, desde casa y a la sana distancia.

El comercio electrónico ha cobrado mayor relevancia en los hábitos de consumo de los mexicanos en los recientes meses, pues de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO), 55% de los mexicanos prefiere comprar productos y servicios por internet, por lo que sin duda alguna, la séptima edición del Hot Sale –la campaña de ventas en línea más importante del país– promete generar un mayor impacto económico este año.

Comprar en línea de manera inteligente durante el Hot Sale 2020

Esta jornada que se esta llevando a cabo desde el 22 de mayo al 1 de junio, busca fortalecer el rol del e-commerce con una variedad de descuentos en diversos productos. Sin embargo, aprovechar estas ofertas inteligentemente resulta clave, sobre todo en el contexto actual.

Para lograrlo, los expertos de albo, el aliado digital que te permite tener libertad sobre tus finanzas de manera fácil y segura, en colaboración con Adulting, servicio de asesoría financiera para millennials, comparten 7 tips para comprar en línea mientras proteges tu bolsillo durante el Hot Sale 2020:

1. Piensa antes de descontrolarte

A veces nos dejamos llevar por el impulso de las rebajas, pero lo cierto es que podemos terminar pagando de más, o bien acumulando cosas que terminamos no usando. Para evitarlo, un consejo es que antes de cualquier compra grande, debes tener ahorrado al menos 6 meses de tu ingreso fijo. Ahora bien, otra opción es elaborar una lista de las cosas que has pensado comprar. Prioriza, así tendrás más claridad para saber a qué sitios dirigirte y comparar precios; esto te será de utilidad para evitar adquirir cosas innecesarias y eficientar tu bolsillo.

2. Aguas con el “tarjetazo”

Considera que nunca debes tener más del 30% de tus ingresos fijos mensuales en deuda, es decir no debes adeudar más de lo que ganas en un mes. Ejemplo de ello es que, si tu ingreso es de $7,500 pesos, tus deudas no deberán rebasar los $2,250. Piensa que lo que compres te debe durar más de lo que tardarás en pagarlo. Es decir, no metas a meses sin intereses un maquillaje que te va a durar un mes. Pero por ejemplo, Hot Sale puede ser una gran oportunidad de hacer y ahorrar en esa compra grande que no has podido realizar (electrodomésticos), es decir, cosas que van a durarte y que generalmente tienen costos elevados.

3. “Aiuda” a los emprendedores

Cientos de comercios en el país han sido afectados por la actual pandemia, sobre todo los pequeños negocios, por lo que este año el Hot Sale lanzó el micro sitio gratuito a nivel nacional aiuda.org, el cual está enfocado en las micro, pequeñas y medianas empresas. Este sitio dirige sus esfuerzos en fortalecer el consumo de productos y servicios locales, cuenta con descuentos exclusivos y códigos de promoción.

4. Revisa las “letras chiquitas”

Infórmate bien sobre los métodos de pago, por ejemplo, puede haber beneficios extra por usar tu tarjeta de crédito, Paypal, efectivo o débito; también revisa bien las garantías y/o políticas de devolución para que sepas cómo hacer un cambio en caso de defecto, así como las de envío, esto para saber en cuántos días llegará exactamente tu producto, pues derivado de la situación actual, han aumentado los productos de envíos gratis, opciones de entrega y formas de pago.

5. Compara precios

Siempre debes comparar precios antes de comprar, y cuando se trata de este tipo de temporadas de descuentos, es mejor hacerlo con anticipación, para que así puedas identificar realmente las mejores ofertas. Recuerda que no porque una marca o plataforma diga que es un ofertón, en realidad lo es. Para estar seguro de ello, puedes consultar Kelkoo, sitio especializado en comparar precios en México.

6. Whatsapp y Messenger como aliados

Desde algunos años, los asistentes virtuales a través de mensajería instantánea se han posicionado como un canal a través del cual puedes comunicarte con una marca de manera más rápida, sencilla y humana. En el Hot Sale 2019, Amazon México permitió por primera vez a los usuarios encontrar recomendaciones de productos a través de Messenger y WhatsApp, dos opciones que puedes aprovechar este 2020 para guiarte en tu búsqueda de las mejores ofertas dentro de la plataforma.

7. Compra seguro

Durante esta temporada no solo aumentaron las compras en línea, los cibercrímenes también. El primer paso para comprar con seguridad es evitar hacerlo desde una red WiFi pública, ya que tienden a ser más vulnerables; posteriormente verifica al vendedor o sitio, las reseñas del mismo pueden ayudarte para confirmar su autenticidad. Asimismo, antes de ingresar los datos de tu tarjeta, comprueba la presencia de un pequeño candado cerrado en la ventana del navegador y nunca selecciones la opción “Recordar contraseña”. Finalmente, confirma y guarda la información de la compra, la cual te ayudará en caso de alguna aclaración.

Con estos tips, aprovecha el Hot Sale de manera inteligente usando las alternativas digitales a tu alcance, desde casa y a la sana distancia. Reforzar nuestros hábitos de comprar en línea durante esta temporada a partir de herramientas tecnológicas, no solo ayuda a tus finanzas sino también incentiva las iniciativas y el trabajo de emprendedores y comercios.