¿Vas a comprar en el Hot Sale 2020? Hazlo seguro con estas recomendaciones

Se acerca el Hot Sale 2020 y 7 de cada 10 mexicanos están interesados en adquirir algún producto durante esta campaña de ventas online más grande del país.

Sin embargo, antes de comprar un producto durante esta temporada, vale la pena alertar a los usuarios y darles algunas recomendaciones que Sophos, empresa líder en ciberseguridad de última generación, tiene para no ser víctima de ciberdelincuentes y se pueda tener una agradable experiencia de compra.

El comercio electrónico en México crece a pasos agigantados. Actualmente, de acuerdo con datos de la Condusef, el 25% de las personas conectadas a internet del país realizan al menos una compra en ecommerce al año.

Ese interés por comprar en línea crece exponencialmente durante temporadas especiales como el Hot Sale, cuya edición 2020 se llevará a cabo entre el 22 de mayo y el 1 de junio. De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO), 7 de cada 10 consumidores en línea mexicanos están interesados en adquirir algún producto durante el Hot Sale 2020.

Pero desde luego, ese incremento en la intención de compra representa un riesgo de fraude cibernético. Datos recientes señalan que al cuarto trimestre de 2019 las quejas por fraudes cibernéticos crecieron 36% con respecto al mismo periodo de 2018.

Es por eso que antes de comprar un producto durante esta temporada de ventas especiales, es importante atender a las siguientes recomendaciones de Sophos, empresa líder de ciberseguridad de última generación, para no ser víctima de ciberdelincuentes y que tu experiencia no sea desafortunada en la búsqueda de las mejores ofertas.

Recomendaciones al realizar alguna compra en línea en el Hot Sale 2020

1.- Si es demasiado bueno para ser verdad, cuidado

Las ofertas y descuentos son la principal razón por la que los consumidores se interesan en el Hot Sale con el 76%, de acuerdo con datos de la AMVO. Pero ojo, que las rebajas extraordinarias o productos extremadamente baratos posiblemente sean fraude.

Para verificarlo, Sophos recomienda cerciorarse de que se trate del sitio o plataforma oficial del comercio al que comprarás el producto y evitar el acceso a ofertas que te lleguen por correo electrónico, ya que podría tratarse de phishing, una práctica mediante la cual los ciberdelincuentes direccionan a sitios apócrifos que son muy similares a los de las tiendas o marcas y que solicitan datos que posteriormente son utilizados con fines fraudulentos.

2.- Verifica que el sitio sea seguro

Basta con ser observador y revisar que la URL del sitio al que accediste para comprar comienza con “https”, además de tener un candado cerrado en la parte superior izquierda de la barra de direcciones.

¿Qué significa https? Se trata de protocolo de comunicación en internet que protege la confidencialidad de los datos y la comunicación que se transmite entre el usuario y el sitio web visitado. Cuando al inicio del link y después de http no está la “s”, significa que la comunicación con ese sitio no está cifrada, por lo que algún ente malicioso podría intervenirla. Es importante que esa comunicación sea privada ya que, por tratarse de compras, estamos enviando información sensible como nuestros datos bancarios, que de ser intervenidos podría traer graves consecuencias.

3.- Administra y no repitas tus contraseñas

Contar con una misma contraseña para diversas plataformas siempre es peligroso. Es por eso que Sophos recomienda, además de elegir distintas contraseñas para cada sitio, obtener un administrador de passwords que pueda recordar y clasificar dichas contraseñas de forma sencilla sin necesidad de que las repitas o te las aprendas de memoria.

Otra recomendación es nunca seleccionar la opción “Recordar contraseña” cuando te registres en algún sitio desde una computadora pública o conectada a una red gratuita.

4.- No utilices equipos o redes WiFi públicas

También se recomienda que al hacer tus compras en el Hot Sale utilices una computadora personal y conectadas a tu red doméstica. Esto porque al utilizar una computadora ajena, como la de un cibercafé por mencionar un ejemplo, existe el riesgo de que ésta se encuentre infectada por algún tipo de virus o programa espía que pueda acceder y robar tu información bancaria sin que te des cuenta al momento de intentar hacer una transacción.

Sophos señala que es importante contar con alguna solución antivirus, firewall y antispyware dentro de tu equipo de cómputo para navegar y comprar seguro.

5.- Haz de estos consejos algo cotidiano

Si bien los consejos anteriores cobran relevancia por tratarse de un evento masivo de ventas online, es recomendable que se adopten como medidas cotidianas de seguridad para navegar y comprar en internet durante todo el año. Los ciberdelincuentes evolucionan y cambian sus métodos de ataque de manera constante y es importante siempre estar protegidos de un posible fraude o robo de datos cibernético.

Finalmente el Gobierno de México recomienda que ante cualquier eventualidad o inconveniente al intentar comprar en internet, se acuda directamente con una queja ante Profeco.

Más información está disponible en www.sophos.com