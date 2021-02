Este 14 de febrero comparte tu amor en WhatsApp

El día del amor y la amistad ya está por llegar, así que te compartimos algunos consejos divertidos para aprovechar las funciones de WhatsApp en este día con todos tus seres queridos.

El Día del Amor y la Amistad es una de las fechas más importantes del año y, aunque debemos seguir cuidando de nuestros seres queridos y permanecer en casa, eso no significa que no podamos compartir nuestro cariño a la distancia.

Demuestra que el amor está en el aire a través de un largo mensaje para tu pareja o en una videollamada con tu mejor amigo de la infancia. Aquí algunos consejos para aprovechar las funciones de WhatsApp este San Valentín, desde pasar un rato divertido con amigos o ponerte cursi con tu bae, comparte mensajes, fotos, audios y videos de manera fácil y segura, o aprende qué debes hacer para que “quien no debe ser nombrado” no te intente contactar ese día.

Todo queda entre ustedes: Probablemente, los mensajes que se envían el 14 de febrero son los más personales y significativos. Mantén tus conversaciones privadas usando WhatsApp, pues su cifrado de extremo a extremo te da la seguridad de que solamente tú y tu persona especial podrán ver esos mensajes.

Borrón y cuenta nueva: Existen conversaciones que solo deberían durar un rato. Ya sea que estés hablando con tu match o planeando la reunión virtual con tus amigos, usa los mensajes temporales de la aplicación para aligerar tus chats, estos desaparecerán a los 7 días, borrando cualquier conversación escrita a partir de que se activó esta opción. Recuerda que también tienes la alternativa de eliminar mensajes, solo debes mantener presionado lo que quieres eliminar y seleccionar la opción de “Eliminar para todos”, pero ¡ojo!, tienes nada más una hora para borrarlo.

Evita al/la que no debe de ser [email protected]: Todos tenemos un ex (amigo o pareja) que nos escribe de vez en cuando para saber cómo nos trata la vida… y romper de paso con nuestro modo zen. Si ese ciclo ya se cerró para ti y quieres dejar de recibir esos mensajes, puedes configurar tu cuenta de WhatsApp para que tú tengas el control de la información que pueden ver tus contactos, también, administra desde el menú de la app quién te puede agregar a grupos o bloquea a las personas de las cuales no quieres recibir mensajes.

Reenviar una cadena no te hará encontrar a tu verdadero amor: Encontrar al amor verdadero no es algo sencillo, pero algo es seguro, compartir las cadenas que te mandan por WhatsApp no hará que llegue de la noche a la mañana. Aprende a identificar cuáles son los mensajes que han sido reenviados más de una vez, estos tienen una notita al inicio del mensaje que dice “reenviado” o “reenviado muchas veces”.

Sé tú mismo, también para abrir tus chats: Es normal que los amigos trolls te pidan tu celular para tratar de enviarle mensajes a tu amor imposible desde tu cuenta de WhatsApp, ¿verdad? ¿¿Verdaaaad?? ¡Evita esto! Al configurar la privacidad de tu cuenta, existe la posibilidad de bloquear el acceso y que solo tú puedas entrar a tu aplicación utilizando tu huella dactilar y, si eres de los que utiliza WhatsApp en su computadora, recientemente se habilitó el desbloqueo por reconocimiento facial o de huella dactilar, para agregar una capa adicional de protección al momento de vincular tu cuenta a tu equipo ¡así nadie más tendrá acceso a tus conversaciones! ¡Se acabaron los chismosos!

Después de leer estos consejos, ya estás más que listo para armarte un día del amor y la amistad como ningún otro, pero eso sí, con toda la seguridad para mandar tus sentimientos más profundos a las personas que más quieres. Anímate a realizar una serenata por videollamada o cantarles una canción a tus mejores amigos por nota de voz ¡Feliz día de San Valentín!