Company of Heroes 3 llegará a PC en 2022 ¡Juega ya a la preview prealfa!

La legendaria franquicia de estrategia ha vuelto, combinando un emocionante combate con nuevas capas de estrategia en un imponente escenario mediterráneo. Relic Entertainment™ y SEGA® Europe Ltd. se complacen en anunciar que Company of Heroes™ 3, la flamante entrega de la exitosa y aclamada franquicia de estrategia, llegará a PC en 2022. Aquellos deseosos de experimentar el juego no tendrán que esperar hasta entonces: visita CompanyOfHeroes.com para unirte al programa CoH-Development y acceder ya a la preview prealfa de Company of Heroes 3 a través de Steam.

Los jugadores que se unan al programa de Relic CoH-Development, impulsado por Games2Gether™, podrán echar un vistazo temprano a la experiencia de campaña. Inscribirse es gratuito y da acceso a detalles exclusivos sobre el proceso de creación del juego además de dar voz a los jugadores en su desarrollo. Aquellos que vinculen hoy su cuenta de Steam, tendrán acceso a la preview prealfa hasta el 2 de agosto a las 21:00 Hrs. (Hora de Ciudad de México).

Parajes mediterráneos y nuevas características

Company of Heroes 3 lleva sus emblemáticas narrativas de soldados en tierra enemiga a nuevos escenarios de guerra, revelando nuevas tácticas y facciones así como una rica colección de historias inéditas de la II Guerra Mundial. El Mediterráneo es terreno de inmensa variedad: desde las montañas italianas barridas por el viento hasta los duros desiertos del norte de África, pasando por los paisajes de costa. En este nuevo frente, la inteligencia triunfará sobre la velocidad.

En Company of Heroes 3, el alabado gameplay de Company of Heroes llega mejorado con nuevas características, convirtiendo a esta entrega en la experiencia táctica más profunda hasta la fecha. Tras este logro está Essence Engine 5, la más novedosa evolución de la tecnología en estrategia real de Relic. En el Mapa Dinámico de Campaña, los jugadores dirigen fuerzas por tierra, mar y aire y crean rutas de abastecimiento mientras lideran la campaña de los Aliados para arrebatar la Italia continental a las fuerzas atrincheradas del Eje. Las decisiones que tomes a largo plazo no sólo afectarán a las batallas que luches, sino al mismo curso de la guerra.

En modos para un jugador, la Pausa Táctica Total permite un nuevo nivel de control táctico sobre el ritmo en el campo de batalla. Congelando las acciones, los jugadores que decidan emplear la Pausa Táctica Total podrán coordinar todas sus acciones de una sola vez y pensar así con detalle en cada movimiento sin la presión de tener que hacerlo todo en tiempo real.

“Estamos realmente entusiasmados por que los jugadores experimenten Company of Heroes 3 ya desde la fase prealfa y puedan darnos su valiosa opinión”,declara Justin Dowdeswell, General Manager de Relic Entertainment.“Llevamos ya años codesarrollando el juego con algunos de los miembros de nuestra fantástica comunidad y sus comentarios consistentes y significativos han sido decisivos en cada paso del proceso de desarrollo. Estamos listos para expandir masivamente este plan a nuestros fans de todo el mundo a través de nuestro programa CoH-Development, que ha sido posible gracias a Games2Gether, la sobresaliente plataforma de Amplitude Studios™”.

Para más información sobre Company of Heroes 3 dirígete a www.companyofheroes.com, donde puedes inscribirte en el programa CoH-Development. Para estar al tanto de todas las novedades, sigue al juego en Instagram, Twitter y Facebook. Para más información sobre SEGA Europe, visita www.sega.co.uk y síguenos en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter.