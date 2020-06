¿Cómo volver a la oficina en la ‘nueva normalidad’?

Cómo regresar de forma segura en la ‘nueva normalidad’ y mitigar el riesgo de contagios entre colaboradores como la correcta desinfección en las oficinas.

Regresar a los espacios de trabajo, para las empresas de distintos tamaños, es un reto que implica cambios en los procesos internos de seguridad y limpieza, nuevos insumos para el uso diario de los colaboradores y fomentar una nueva cultura de la higiene personal para garantizar un espacio seguro.

De acuerdo con una encuesta de Tandem, empresa dedicada a ofrecer productos y servicios de limpieza que hacen de tu oficina un lugar seguro de trabajo, el 58% quiere volver a los centros de trabajo, pero admite tener miedo de contagiarse, por lo que la compañía ofrece las siguientes recomendaciones para regresar de forma segura en la ‘nueva normalidad’ y mitigar el riesgo de contagios entre colaboradores:

1.- Desinfecta los espacios

Anteriormente, los servicios de limpieza y desinfección de oficinas eran muy básicos y se hacían únicamente en zonas de alimentos y sanitarios. Ahora, la desinfección de espacios se debe hacer de manera general.

Primero, debemos entender que la desinfección es el uso de productos químicos para eliminar a los agentes infecciosos de las superficies, que debe hacerse posterior a la limpieza del espacio. Esta desinfección puede hacerse de dos formas:

a) Desinfección básica de paño: Esta se realiza con un trapo limpio empapado con desinfectante que se pasa por la superficie de manera profunda.

b) Nebulización o aspersión: Estas técnicas otorgan la ventaja de que la desinfección sea más profunda, ya que la gota de desinfectante es más diminuta y llega a rincones más pequeños en el área.

Tandem utiliza un compuesto cuaternario de amonio que forma parte de la lista oficial de la EPA (United States Environmental Protection Agency) y que está validado por el CDC (Centers of Disease Control and Prevention). Es importante no confundir el proceso de desinfección con la sanitización de áreas y productos, ya que el sanitizante es un compuesto que solo reduce la cantidad de microorganismos, como virus, pero no necesariamente los elimina por completo.

2. ‘Nueva normalidad’, nuevos productos

Existen insumos como el gel antibacterial que ya eran muy comunes en las oficinas, pero luego de la pandemia el catálogo de higiene se volverá más amplio. Ahora, deberás agregar al check list productos como cubrebocas, desde quirúrgicos hasta N95 (en caso de empresas cuya operación implique un riesgo mayor), además de cintas y marcadores que definen la distancia en zonas de espera. En caso de ser necesarios, se pueden añadir otros como mamparas de acrílico para la protección del personal de recepción y en algunos casos, elementos como cubrezapatos y tapetes sanitarios.

Las empresas también pueden hacer uso termómetros digitales, para detectar a aquellos colaboradores enfermos o con síntomas. El 26% de los empresarios encuestados piensan implementar esta medida durante las próximas semanas, según el sondeo citado.

3. Fomenta la cultura de la higiene

Este es un reto importante si consideramos que el 60% de los empleados, según la encuesta de Tandem, teme que sus compañeros de trabajo no sigan las precauciones de higiene necesarias fuera de la oficina, poniendo en riesgo la salud de los demás. Por eso, además de proveer productos, es importante contar con una comunicación clara que promueva la cultura de la sanitización, desinfección y la higiene del personal.

Esto se logra mediante asesorías para trabajadores y medidas como la señalización clara sobre estaciones de sanitización que pueden colocarse alrededor de la oficina y que proveen información necesaria sobre los virus, sus formas de transmisión y cómo evitar contagios. Otras estrategias como realizar rondas de lavado de manos cada determinado tiempo en grupos de trabajadores también generarán mayor responsabilidad con respecto a la higiene.

“Los protocolos de las empresas tendrán que modificarse en la ‘nueva normalidad’ y se deberán adoptar nuevas prácticas de forma responsable, disciplinada y apoyadas en expertos en salud. Servicios como los de Tandem ofrecen la ventaja de pedir todos los insumos que necesitas desde una sola plataforma digital, que te ayudará a ahorrar dinero, tiempo, y a solicitarlo todo desde tu oficina sin poner en riesgo tu salud”, indicó Ana Isabel Orvañanos, cofundadora y Directora General en Tandem.

Volver a la oficina de manera segura es un desafío importante, pero apenas el 22% de los ejecutivos en la actualidad cuentan con un plan definido y listo para implementar, por lo que es imprescindible que el empresariado mexicano adopte las medidas necesarias con el fin de cuidar la salud de todos los trabajadores de los distintos niveles.

SOBRE TANDEM

Tandem es una empresa que ofrece tecnología, productos y servicios de limpieza y desinfección para ayudar a las compañías a regresar a su oficina de manera segura y eficiente. El catálogo de Tandem cuenta con más de 1,000 productos y permite a las empresas pedir los insumos que necesitan para abastecer sus espacios de trabajo desde una sola plataforma, lo que ahorra al cliente tiempo, dinero, y simplifica el proceso de abastecimiento. Con más de 6 años de experiencia en servicios de limpieza, Tandem ofrece una atención de la más alta calidad basada en la excelencia operativa y se anticipa a las necesidades de sus clientes en cuanto a higiene y desinfección de áreas.

Para mayor información, visita https://gotandem.co