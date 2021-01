3 opciones de cómo utilizar tu tarjeta de despensa de forma más inteligente

Cumple tu primer propósito de 2021 con ese “dinerito extra” en tu tarjeta de vales. Y te pueda servir para mucho más que solo hacer el super.

El 2021 está avanzando y para muchos eso significa poner en práctica los propósitos planeados, la pregunta es ¿Cómo cumplirlos realmente?

A veces nuestro primer pretexto es que no tenemos el dinero, los medios o las herramientas para poder arrancar ese proyecto o rutina saludable que siempre hemos querido hacer. Pero ¿Qué tal qué tienes ese dinero extra y no te has dado cuenta?

Según datos de la CONDUSEF, los gasto hormiga de un mexicano económicamente activo puede representar en un año entre 16 y 20 mil pesos; y según cifras de Up Sí Vale los 2.5 millones usuarios de sus tarjetas Up Despensa reciben un promedio de $1,200 pesos mensuales en sus tarjetas, sumando un aproximado de 14,400 pesos al año.

Quizá en tu tarjeta de despensa está la clave que necesitas para cumplir ese propósito y mejorar tu calidad de vida. Up Sí Vale, la empresa de soluciones financieras para empresas, que cuenta con más de 5 millones de usuarios de tarjetas en México, te aconseja 3 formas en que puedes usar sus monederos electrónicos para organizar tus gastos y cumplir el primero de muchos propósitos este 2021.

Opción 1.-“Paso a pasito”. A muchos de nosotros nos cuesta hacer cortes de presupuesto o cambios drásticos en nuestra rutina, así que puedes destinar mes a mes una pequeña parte de tus vales de despensa en comprar algún elemento que te ayude a cumplir tu propósito.

Por ejemplo, si uno de tus propósitos es hacer más ejercicio o mejorar tu alimentación, puedes dejar de gastar 200 o 400 pesos al mes en refrescos, galletas o papitas y destinar ese dinero en un tapete de yoga o un rallador de frutas y verduras; al siguiente mes puedes comprar unas mancuernas o una cuerda para saltar y así mes a mes ir avanzando en tu propósito. Ir sumando elementos a tu rutina e invertir en tu propósito poco a poco puede ayudar a motivarte y que no abandones.

Opción 2.- “Todo o nada”. Si eres de los que prefieren entrarle con todo para luego no arrepentirse, puedes destinar todo lo que recibes en tu tarjeta de vales de despensa para arrancar ese pequeño proyecto que tienes en mente, y mes a mes cumplir uno diferente.

Por ejemplo, si siempre has querido un huerto en casa puedes empezar con uno de los muchos kits de huertos urbanos que existen, o quizá has descubierto una nueva pasión en la repostería y puedes invertir en un kit para decorar pasteles o un juego de moldes para hornear y cada mes destinar ese presupuesto para comprar insumos o tener un proyecto nuevo.

Opción 3.- “Arma tu cochinito virtual”. Si uno de tus principales propósitos es aprender a ahorrar para poder emprender proyectos más grandes, comprarte algo que siempre has querido o que de verdad necesitas, puede ser buena idea usar tu tarjeta de despensa como “alcancía virtual” guardarla fuera de tu vista y dejar que mes a mes ese dinero se acumule en tu cuenta para usarlo más estratégicamente cuando sea el momento, por ejemplo en Mayo cuando vengan los descuentos de Hot Sale.

Puedes usar esos 5 o 6 mil pesos para cambiar por fin tu colchón y no tener más dolores de espalda; podrías comprar esa guitarra electroacústica para por fin aprender a tocar un instrumento como siempre has querido; o quizá te conviertes en el hijo del año y de regalo del Día de las Madres le actualizas los electrodomésticos a tu mamá.

“En Up Sí Vale creemos que lo más importante es crear productos que permitan a las empresas no sólo gestionar sus gastos de manera más eficiente sino permear estas prácticas en su sus empleados y mejorar su calidad de vida, de todas las formas en que sea posible.” declara Gerardo Yepez Director de Up Sí Vale.

El tip más importante es aprender a usar tus recursos de la forma más ordenada para poder lograr arrancar estos propósitos que pueden mejorar tu calidad de vida a largo plazo con solo un “dinerito extra” y un poco de ingenio.