Conoce el calendario de la Copa América 2021, uno de los torneos más emocionantes de Sudamérica de cara a la clasificación a la Copa del Mundo.

La Copa América es uno de los torneos más emocionantes de Sudamérica de cara a la clasificación a la Copa del Mundo. La edición que debía disputarse el año pasado se suspendió al comienzo de la pandemia y cada vez estamos más cerca de poder disfrutar de esta competencia. ¿Cómo será la fase de grupos de la Copa América 2021?

El inicio de la Copa América 2021

Según lo previsto, la Copa América comenzará el 13 de junio en Argentina y terminará el 10 de julio en Colombia. Sin embargo, hasta el momento no están confirmadas las sedes ya que Argentina atraviesa su segunda ola de coronavirus y Colombia se encuentra en medio de un importante conflicto social. Frente a estas situaciones, la CONMEBOL está barajando la posibilidad de organizar el torneo en otros países. Paraguay y Chile son los países que se presentan como posibles alternativas. Por el momento, no hay ninguna decisión tomada, pero la CONMEBOL asegura que el torneo comenzará el 13 de junio ya que no quiere volver a postergar la competencia.

El calendario de la Copa América 2021

Los interesados en las apuestas Copa America Betsson pueden comenzar a realizar sus predicciones ya que la CONMEBOL confirmó las fechas en las que se disputarán los encuentros correspondientes a la fase de grupos. Recordemos que, en cada fecha, descansará una de las selecciones nacionales que participan de este torneo. El calendario de la Copa América se disputará de la siguiente manera:

13 de junio

Argentina vs. Chile en Buenos Aires

Paraguay vs. Bolivia en Mendoza

Uruguay descansa

14 de junio

Colombia vs. Ecuador en Barranquilla

Brasil vs. Venezuela en Medellín

Perú descansa

17 de junio

Argentina vs. Uruguay en Córdoba

Chile vs. Bolivia en Mendoza

Paraguay descansa

18 de junio

Perú vs. Brasil en Cali

Colombia vs. Venezuela en Medellín

Ecuador descansa

20 de junio

Argentina vs. Paraguay en Buenos Aires

Uruguay vs. Chile en Mendoza

Bolivia descansa

21 de junio

Venezuela vs. Ecuador en Bogotá

Colombia vs. Perú en Cali

Brasil descansa

23 de junio

Bolivia vs. Uruguay en Córdoba

Chile vs. Paraguay en Santiago del Estero

Argentina descansa

24 de junio

Colombia vs. Brasil en Barranquilla

Ecuador vs. Perú en Cali

Venezuela descansa

27 de junio

Argentina vs. Bolivia en Buenos Aires

Uruguay vs. Paraguay en Santiago del Estero

Chile descansa

28 de junio