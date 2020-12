Que no te tomen por inocente: Cómo no caer en fraudes mientras compras en línea

Los navegadores web también ayudan a los compradores a darse cuenta cuando un sitio es seguro. con el símbolo de un candado en la barra de navegación.

Por Moisés Gormes, Director de Pagos Hispanoamérica

Diciembre es un mes que las personas esperan con entusiasmo para aprovechar las mejores ofertas y sorprender a los demás con regalos. Con la llegada de la pandemia, el 50% de los mexicanos incrementará[1] sus compras en línea este año y si bien, sería increíble creer que todos tienen las mismas buenas intenciones en esta época, por desgracia no siempre es así.

Por lo regular, mientras los usuarios agregan los productos a su carrito de compras o navegan en línea, los delincuentes buscan oportunidades para estafar a compradores distraídos en diferentes maneras, si bien, las estafas por correo electrónico siguen latentes, actualmente existen otros métodos que implican redes sociales o aplicaciones móviles para efectuar fraudes.

Esta temporada, la mayoría de las compras en línea se realizarán con tarjeta de débito/crédito (70%)[2] y el método de pago que le sigue en preferencia son las carteras digitales (32%), por ello, en el marco del Día de los Inocentes, PayPal comparte 5 consejos para proteger tus pagos y no caer en fraudes mientras compras en línea:

Cuidado con la compra-venta en redes sociales

Algunos de los mayores riesgos son las páginas falsas a través de redes sociales. Existen supuestas tiendas que ofrecen productos y servicios a precios atractivos; sin embargo, muchas veces estos perfiles apócrifos suelen pedir dinero por adelantado y una vez concretado el depósito, desaparecen. Afortunadamente existen opciones que te dan confianza como PayPal.Me una liga de pago que se puede colocar en redes sociales y que tiene el respaldo y seguridad que PayPal ofrece.

Identifica si navegas en sitios inseguros

Los navegadores web también ayudan a los compradores a darse cuenta cuando un sitio es seguro. El símbolo de un candado verde y cerrado en la barra de direcciones significa que el sitio utiliza cifrado para proteger tus datos. De manera adicional, puedes comprobar que en la dirección URL, en lugar de aparecer “http://” tenga una “s” adicional de seguridad, de tal modo que se lee así: “https://”.

Elige métodos de pago confiables

Compra únicamente en sitios que acepten métodos de pago seguros, tales como plataformas de pago como PayPal, que te da Protección del comprador. Nunca envíes dinero en efectivo o cheques a ninguna dirección, ni siquiera si la tienda parece ser confiable. Cuando compres en un sitio comercial desconocido, busca algún tipo de sello de seguridad de aprobación.

Cuidado con la información que compartes

Recuerda que ningún comercio necesita tu número de seguro social, cédula de identidad o pasaporte, ni tampoco tu fecha de cumpleaños para efectuar una transacción. Cuanta más información tengan los estafadores, más fácil les será robar tu identidad.

Ojo con las letras chiquitas

No olvides revisar las tarifas de envío y las políticas de devolución de las tiendas online, ya que aún con grandes porcentajes de descuento, el precio final puede cambiar.

Recuerda, la tecnología crece a pasos agigantados y la idea es que siga siendo tu mejor aliada, agilizando distintos procesos y mejorando tu experiencia de compra. Te invitamos a que tomes en cuenta estos puntos y disfrutes de mejores compras en línea, ahora que es tiempo de quedarnos en casa y reconectar con nuestros seres queridos a través de solo un clic.

Notas:

[1] Sondeo Edelman Intelligence comisionado por PayPal: Sondeo realizado a 1,036 hombres y mujeres de 16 a +65 años de NSE AB, C+, C, C-, D+, D, E con muestra representativa de toda la República Mexicana. El cuestionario se aplicó del 17 al 29 de noviembre de 2020. Disponible en: https://newsroom.latam.paypal-corp.com/mexicanos-ven-en-compras-y-reuniones-ilusion-para-fin-

2 IDEM.

Para más información: Para más información visite: www.paypal.com.mx