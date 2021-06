Cómo hacer un vídeo biográfico memorable

Para empezar, un vídeo biográfico es una serie de imágenes consecutivas que resumen los momentos memorables de la vida de una persona.

Para empezar, un vídeo biográfico es una serie de imágenes consecutivas que resumen los momentos memorables de la vida de una persona. Es muy común apreciar uno de estos cortos en eventos corporativos donde se presenta a un importante director general y celebraciones emotivas como bodas, fiestas de 15 años o graduaciones. Pero también se utilizan a veces como homenaje, por ejemplo, cuando se retira algún deportista.

Cómo hacer un vídeo biográfico

Al hacer este tipo de clips hay que seguir ciertos pasos ya que es un trabajo muy diferente y especializado. Si próximamente vas a realizar un video de este tipo, lo que vas a leer a continuación te va a ayudar mucho en su elaboración. A continuación te compartimos algunos consejos profesionales para crear un bio-video:

1.- Búsqueda de materiales. Una vez definida la persona cuya historia se va a contar, el siguiente paso es encontrar todo lo que sea destacable ella. Para lograr con éxito este paso, tendrás que buscar hasta debajo de las piedras porque algunos vídeos incluyen fotos de cuando eran bebés o vídeos muy vintage de la adolescencia. Si tienes la oportunidad, no dudes de preguntar a sus seres queridos si tienen alguna imagen que puedas utilizar.

2.- ¿Qué vas a comunicar? En esencia los videos biográficos tienen el mismo objetivo: transmitir diferentes emociones. Algunas veces puede ser orgullo, como en el caso de los empresarios, o nostalgia, en el caso de los deportistas. Depende mucho de la estructura del vídeo, de la música que se incluya y del orden de los eventos visuales según el montaje.

3.- Que no se te escape nada. Esta es una cuestión muy importante: debes de tener cuidado de que ningún dato sea erróneo. Míralo como si fuera un documental o una investigación periodística, ya que tu credibilidad dependerá de los nombres, fechas, títulos, ortografía, entre otros datos que tenga tu video, todos tienen que ser correctos siempre. Dale un double check a todos los detalles y mira el vídeo las veces que sean necesarias antes de enviarlo.

4.- El toque personal. Para superar las expectativas, la personalización es clave. Si a la persona le gustan los gatos, puede que añadir unas animaciones de gatitos ayude a darle ese toque único, o puedes preguntar su canción favorita y ponerla en el momento adecuado o de fondo. La cuestión es conocer al homenajeado y hacerle sentir que alguien cercano realizó el vídeo.

5.- Edita como los grandes. La edición es la parte más emocionante de este proceso ya que es la fase en la que se mezclan todos los elementos anteriores. Puede que ya lo sepas, pero no está de más recordarte que no olvides colocar las imágenes en orden cronológico para que puedan ver el cambio a través de los años de la persona. En segundo lugar, no hagas el vídeo demasiado largo e intenta que las escenas con los mejores momentos destaquen estéticamente, quizá con un filtro o algún efecto que los haga resaltar del resto.

La edición no tiene por qué ser difícil, ya que está al alcance de tu mano porque un smartphone te permite editar fácilmente y con los mismos resultados que un ordenador. Quik es una aplicación de edición asombrosa, tanto para los expertos como para los novatos en este rubro. Además, cuenta con funciones únicas como efectos exclusivos, música, cambio de la velocidad de la imagen, entre otras.

La vida pasa como un rayo.

Cuando alguien dice «vi mi vida pasar ante mis ojos» no te espantes, debe ser porque ha visto su propio video biográfico. Además, todos deberíamos tener nuestro propio bio-video y ver qué ha sido de nosotros resumido en minutos. Mientras tanto, si tienes un proyecto de este tipo en mente o simplemente quieres hacerlo por curiosidad, ahora sabes exactamente qué hacer.

Para más información por favor visite www.gopro.com o sígalos en:

Instagram @gopromx

#GoPro #GoProMX