¿Cómo hacer un CV que impacte y asegurar el trabajo de tus sueños?

Las habilidades que desarrolles en tus primeras etapas serán decisivas para tu futuro, por eso el 15 de julio fue designado por la Asamblea General de la ONU como el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud, con el objetivo de frenar el índice de desempleo de este sector. En 2019 se contabilizó 267 millones de jóvenes “ninis” y se proyecta que ese número suba a 273 millones en 2021.

El contexto mundial de este año resulta complejo dado el impacto de la pandemia en el ámbito laboral y en el cierre de instituciones de educación. Una encuesta reciente, que muestra datos conjuntos de la UNESCO, la Organización Internacional del Trabajo y el Banco Mundial, señala que la capacitación a distancia se ha vuelto el método más común de generar conocimiento, a pesar de la falta de infraestructura o conectividad.

El aumento en la aceptación de cursos en línea responde a que 70% de los jóvenes matriculados están experimentando afectaciones por el cierre de centros educativos. No obstante, existen alternativas que pueden dotarte de habilidades para manejar exitosamente los desafíos del mundo laboral, además de generar la capacidad de adaptarse a los cambios que aún están por venir.

Actualmente puedes aprender muchas habilidades en línea en plataformas como Crehana, la comunidad de aprendizaje en línea conformada por más de 2 millones de estudiantes y con más de 500 cursos. El 86% de los estudiantes que han tomado sus cursos aplicaron lo aprendido en sus actuales empleos mejorando así su desempeño laboral.

¿Cuáles son las habilidades y aptitudes para un currículum empleable? Raquel Roca, consultora de empresas y periodista, quien ofrece varios cursos en Crehana, te responde y da tips para que presentes un CV que destaque lo que las empresas quieren saber de ti:

Habilidades blandas

Una habilidad es la capacidad de realizar una actividad con soltura y propiedad. Las soft skills o habilidades blandas son una combinación de competencias sociales, interpersonales y de comunicación a nivel personal que muestran la relación que un individuo tiene con los demás y consigo mismo. Por ejemplo: empatía, liderazgo, tolerancia al cambio, trabajo en equipo o flexibilidad. Hoy las áreas de Recursos Humanos buscan personas con estas características.

“La clave de un CV está en las habilidades blandas. Como he señalado en el curso Soft Skills esenciales para el éxito profesional, de Crehana, en la actualidad prácticamente no existe ningún profesional de Recursos Humanos o gestión de talento que no se enfoque en este tipo de capacidades a la hora de contratar a una persona. Aunque las habilidades duras se pueden aprender, el valor añadido de quien vamos a contratar lo encontramos en las habilidades blandas. Es aquí donde se puede generar la competencia real y también donde puede sustentarse la transformación de un área de trabajo” aseguró la periodista y profesora de Crehana, Raquel Roca.