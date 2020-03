¿Cómo evitar la presencia de virus y bacterias en el smartphone?

Con la reciente aparición del coronavirus COVID-19 en distintas partes del mundo, es necesario comenzar a tomar medidas preventivas para evitar el contagio. La Organización Mundial de la Salud ha emitido recomendaciones muy específicas, entre las que se encuentran lavarse las manos con agua y jabón o con alguna solución a base de alcohol al 70%, utilizar el estornudo de etiqueta (utilizar pañuelo para cubrir la boca o utilizar el ángulo interno del brazo al estornudar), evitar el saludo de mano y no tocar la cara con las manos sucias.

Los teléfonos celulares son dispositivos con los que interactuamos de manera constante a lo largo del día para revisar notificaciones, hacer búsquedas, realizar compras en línea o simplemente hablar por teléfono. Según un estudio de la Universidad de Arizona, un teléfono celular, en promedio, tiene 10 veces más bacterias que la tapa de un inodoro, mientras que nueve de cada 10 contienen un microbio potencialmente propagador de alguna enfermedad.

Ante el riesgo de contraer enfermedades que atacan vías respiratorias; como un resfriado común o influenza, así como algún padecimiento gastrointestinal, es recomendable tomar ciertas medidas de seguridad e higiene con nuestros dispositivos.

Al realizar la limpieza de nuestros dispositivos, se recomienda tener cuidado con los puertos de carga, de audífonos, bocinas y micrófono, ya que al ser expuestos a una cantidad considerable de líquido, pueden sufrir daños que en muchas ocasiones son irreversibles.

“Realizando estas acciones básicas de limpieza, es suficiente para que nuestros dispositivos se encuentren libres de bacterias y virus hasta en un 99.9%, no obstante, no es posible asegurar que remueva el coronavirus COVID-19 ya que aún no se tiene conocimiento total de este virus, sin embargo, para los demás virus y bacterias funciona; es posible remover virus como el de la Influenza H1N1, gripe e incluso bacterias gastrointestinales”, puntualizó Aguilar.