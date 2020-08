Cómo cuidar la batería de tu smartphone y asegurar su vida útil

Conoce algunas recomendaciones que tienes que seguir para sacar el mejor provecho de la batería de tu smartphone y asegurar su vida útil.

Sin duda una de las preocupaciones de los usuarios de smartphones hoy en día, es la duración de la batería de su smartphone. Antes de la llegada de los smartphones estábamos acostumbrados a baterías que duraban tal vez hasta una semana, pero con el avance tecnológico, con pantallas más grandes, de mayor resolución y mayores posibilidades de uso, esto fue cambiando. Hoy en día a los usuarios les surgen dudas que tienen que ver tanto con su vida útil como con su duración diaria.

Cuidar la batería de tu smartphone

¿Qué podemos hacer para que la batería nos dure más tiempo y asegurar su vida útil?

A continuación, algunos tips que tienes que seguir para sacar el mejor provecho de la batería de tu smartphone.

Pantalla

Ajusta el brillo de la pantalla de acuerdo con la iluminación que necesites en el momento. La pantalla es muy importante en un smartphone, tiene cualidades que necesitan consumir más batería. Para lograr un buen balance, los dispositivos cuentan con ajuste automático de brillo, cuya función es adecuarlo a la luz ambiente.

Activa la suspensión de la pantalla a los pocos segundos en que lo dejas de usar.

Sistema

Mantén tu teléfono actualizado. Las actualizaciones son aquello que te permitirá disfrutar de los últimos avances de usabilidad introducidos, por ejemplo: una mejor seguridad o aprovechar las mejoras en rendimiento y uso de la batería.

Instala las aplicaciones que en realidad vayas a usar y actualizarlas constantemente. La mayoría de las aplicaciones, incluso cuando no las estamos usando, están consumiendo recursos en segundo plano y, por lo tanto, también batería, eso es algo normal y beneficioso en muchos casos. El problema viene cuando no se usan y finalmente consumen energía.

Funciones

Utiliza la función ahorro de batería, manual o automáticamente a partir de 15% o 5% de batería. Los desarrolladores han incluido una funcionalidad específica que cuando se acciona genera que se limite la transmisión de datos y sincronización de aplicaciones en segundo plano, mismas que podrán activarse exclusivamente al momento en que lo necesitemos y abramos estas apps. Esto se suma a la limitación de la vibración durante el tecleo, las llamadas entrantes o alarmas, así como optimizar los recursos gráficos y de procesamiento para que tu batería esté lista si la necesitas en una emergencia.

Reduce widgets innecesarios. Al igual que las apps también necesitan de energía para seguir ofreciendo un fácil acceso a tus apps favoritas, estas normalmente consumen más procesamiento pues, por su naturaleza, siempre están disponibles y actualizadas.

Para los más cuidadosos:

o Utilización de GPS al mínimo. Apagar la geolocalización favorece la disminución de consumo.

o Apaga el wifi y/o bluetooth cuando no lo uses. Lo mismo ocurre cuando el teléfono transmite datos mediante Wi-Fi ya que, en muchas ocasiones, la disponibilidad de la red y la intensidad de la señal acortan su rendimiento diario. Una vez que terminemos de usar cualquiera de estas funciones y no necesitemos una señal de Wi-Fi, se recomienda apagarlo.

Suspensión del celular tras usar la linterna o sacar una foto. Así al estar el lente abierto se gasta batería.

Cargador

Usa el cargador que te ofrece tu smartphone. Es importante usar el cargador original que te ofrece el fabricante, pues han sido diseñados para brindar la energía que requiere el producto y modelo específico.

Desenchufa el cargador una vez que esté 100% cargada para evitar su sobrecalentamiento.

Quedarse sin batería a mitad del día ya no es un problema ya que en el caso de Motorola equipos como el motorola one fusion y motorola one fusion+ cuentan con una batería de 5,000 mAh. Y si a esto sumamos un correcto cuidado a la misma, te aseguras de disfrutarla por mucho más tiempo.

