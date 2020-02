Comedy Central presenta el final de la serie «Orange Is The New Black»

Orange Is The New Black, llega a su temporada final por Comedy Central. Gran estreno 20 de febrero a las 22 hrs por Comedy Central Latinoamérica.

Nos preparamos para decir adiós a las amadas reclusas de la prisión Litchfield. La aclamada serie multi premiada y ganadora del Emmy, Orange Is The New Black, llega a su temporada final por Comedy Central. La controvertida serie creada por Jenji Kohan cuenta la historia de un diverso grupo de reclusas que cumplen sus respectivas condenas en una prisión de mujeres. Gran estreno este jueves 20 de febrero a las 22 hrs por Comedy Central Latinoamérica.





En la séptima y final temporada de la serie, veremos a Piper enfrentarse al mundo exterior sin el amor de su vida, Blanca sale en libertad pero se enfrenta ante una posible deportación, el destino de Taystee está incierto ante una posible terrible sentencia por el asesinato de Piscatella. Nada volverá a ser igual. La prisión cambió las vidas de este grupo de reclusas para siempre.



El reparto de Orange is the New Black incluye a Taylor Schilling, Laura Prepon, Natasha Lyonne, Uzo Aduba, Danielle Brooks, Jackie Cruz, Laura Gomez, Kate Mulgrew, Selenis Leyva, Taryn Manning, Adrienne C. Moore, Jessica Pimentel , Dascha Polanco, Elizabeth Rodríguez, Yael Stone, Laverne Cox y Dale Soules.

