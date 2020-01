MIU MIU, campaña Primavera/Verano 2020

La colección 2020 de Miu Miu, donde el "trabajo de la mujer" el que se refleja, tanto en lo doméstico como en lo artístico, en forma de delantales y overoles.

Imagina una colonia de artistas, solo con integrantes del sexo femenino. Los claustrofóbicos dramas en este espacio tienen lugar dentro de una extensa y laberíntica propiedad que es parte escenario, parte instalación, parte galería, parte hogar. Aquí, es donde los eventos se insinúan y observan de manera velada en la campaña Primavera-Verano 2020 de Miu Miu.

Colección Primavera-Verano 2020 de Miu Miu

La mitología de la colonia de artistas y su lugar en el pasado, presente y futuro, se conjura en la Casa Corberó. Construida en Esplugues –en las afueras de Barcelona– por el artista catalán Xavier Corberó su ‘casa sublim’ se caracteriza por sus formas elaboradas y lúdicas que mantienen un cierto rigor, disciplina y utilidad.

Estos detalles se reflejan en la propia colección Primavera-Verano 2020 de Miu Miu, en la cual la libertad creativa y de expresión –a veces salpicada y pintada a mano, con botones desparejados, volantes ‘coloreados’, hechos y aún deshechos– contrasta con la disciplina de forma, silueta y utilidad que se encuentra en la de ropa de trabajo y en los uniformes, motivos a los que Miuccia Prada recurre una vez más. Aquí es el ‘trabajo de la mujer’ el que se refleja, tanto en lo doméstico como en lo artístico, en forma de delantales y overoles.

Las yuxtaposiciones que se encuentran en la composición, proceso y diálogo de la colección hacen eco en la forma en que se construye la propia campaña. Utilizando múltiples y contrastantes puntos de vista y estilos, imágenes fijas y en movimiento, blanco y negro y colores vivos, finalmente se contrastan y comparan las miradas femeninas y masculinas, así como las nociones de sujeto y objeto. Los puntos de vista fotográficos de Liz Collins y Lynette Garland se combinan con los videos y la foto fija de Call This Number (Steve Mackey y Douglas Hart) y Robbie Mailer-Howatt.





Un elenco de personajes, de chicas Miu Miu, se celebra tanto en la campaña como en las modelos que los personifican: Tomiwa Adeshina, Pia Ekman, Bo Gebruers, Bella Hadid, Tang He, Lea Julian, Jordan Leftwich, Lila Moss, Patrycja Piekarska, Alexis Sundman, Xiao Wen Ju, Kaila Wyatt.

