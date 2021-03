Colaboración de Ubisoft y We Are Nations para una nueva línea de ropa esports

We Are Nations anuncia el lanzamiento de una nueva y emocionante gama de ropa creada en colaboración con la empresa mundial de videojuegos Ubisoft.

We Are Nations, la empresa internacional de ropa para esports, anuncia el lanzamiento de una nueva y emocionante gama de ropa creada en colaboración con la empresa mundial de videojuegos Ubisoft y centrada en los juegos más exitosos de la compañía, Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege y Assassin’s Creed® Valhalla.

Disponible para su compra inmediata en https://wearenations.mx/collections/ubisoft-juego-mercancias, la nueva gama de ropa incluye la icónica serie Rainbow Six Siege Attackers vs. Defenders (compuesta por diez productos: cuatro camisetas, cuatro sudaderas con capucha y dos jerseys). La última entrega ha sido creada para atraer tanto a los aficionados como a los jugadores casuales y garantiza que no habrá distracciones durante el juego. La colección se ha creado en torno al shooter táctico en el que los jugadores asumen el control de un Atacante o un Defensor en diferentes partidas. Tal y como suena, la misión del Atacante se encarga de asegurar el objetivo, mientras que el Defensor lo retiene. En última instancia, el juego está diseñado para expandirse a medida que se juega, por lo que los fans pueden seguir explorando la última entrega de Rainbow Six Siege.

La línea inspirada en Assassin’s Creed Valhalla está compuesta por cinco productos (tres playeras y dos jerseys), diseñada con el objetivo de crear ropa casual, moderna y en tendencia. Las nuevas playeras y jerseys están basados en los temas visuales del mundo del juego y su historia y están enfocados alrededor de iconografía y símbolos Vikingos relevantes.

We Are Nations, con sede en Nashville, Londres y Ciudad de México, es un reconocido especialista en artículos de esports y uno de los mayores minoristas online del mundo centrados en los deportes electrónicos. La empresa trabaja con algunos de los mejores equipos de deportes electrónicos del mundo, como G2, Immortals, MIBR y Complexity. We Are Nations produce ropa y accesorios oficiales y exclusivos para el creciente ejército mundial de gamers y jugadores de esports.

De acuerdo con Alex Romer, Director General de We Are Nations, «estamos encantados de haber podido trabajar con Ubisoft en esta nueva colección oficial temática, y estamos seguros de que los numerosos fans del juego apreciarán la oportunidad de ‘vestir el juego’. Estas camisetas son de primera calidad y cuentan con detalles como mangas especialmente cortadas para jugadores y tejidos enfocados en el confort.»

Adquiere las colecciones exclusivas de Assassin’s Creed Valhalla y Rainbow Six Siege ahora en https://wearenations.mx/collections/ubisoft-juego-mercancias.

Para conocer lo último de todos los juegos de Ubisoft®, visita https://www.ubisoft.com/es-mx/