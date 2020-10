¿Un coche que purifica el aire al andar? Hyundai lo hace posible con NEXO

Hyundai continúa revolucionando el mercado con tecnología única. Con el lanzamiento de su modelo NEXO, en 2018, ha cambiado el rumbo de la industria automotriz; este modelo eléctrico tiene la particularidad de purificar el aire mientras está en movimiento ¿Cómo es eso posible?

NEXO es la SUV de pila de combustible presentada por Hyundai en Europa en 2018, cuya singularidad es que la única emisión de escape que produce al andar es agua y que purifica el aire al desplazarse de un lado a otro.

La tecnología de NEXO hace que el aire se filtre, purificándolo en un 99.9% en movimiento, reduciendo así la contaminación producida por las partículas que emite. NEXO funciona con una pila de combustible de hidrógeno, un dispositivo que genera electricidad a partir de hidrógeno y aire a presión. Para que este tipo de batería funcione correctamente el aire debe ser purificado.

¿Cómo es que NEXO logra purificar el aire mientras está en movimiento?

Su funcionamiento es relativamente sencillo: Incorpora tres tanques de hidrógeno, este gas pasa a la pila de combustible y al entrar en contacto con el aire produce agua y electricidad. La electricidad pasa al motor eléctrico del coche y el agua es expulsada a través del escape.

En el modelo NEXO se ha reducido el coeficiente de resistencia aerodinámica, pasando de 0.350 a 0.329, lo que ayuda a reducir el consumo de combustible y aumenta su autonomía. Incorpora un filtro de aire necesario para el buen funcionamiento de la pila de combustible; su particularidad es que es eficiente y duradero y además puede eliminar micro-partículas (2,5 veces más pequeñas que las partículas que producen la contaminación). El aire que no se usa en el funcionamiento normal del vehículo se devuelve al exterior purificado, más limpio que cuando se captó.

El modelo NEXO no solo es el máximo representante del compromiso de Hyundai Motor Company con el desarrollo de vehículos en armonía con el medio ambiente, sino que destaca la posición de la compañía como líder en la industria de vehículos eléctricos de pila de combustible (FCEV).

Hyundai fue el precursor en tecnología de pila de combustible, empezando su desarrollo en 1998. Ya en 2013, fueron los primeros en comercializar vehículos de pila de combustible de hidrógeno al lanzar al mercado el ix35 Fuel Cell. Así, Hyundai se convirtió en el primer fabricante en producir vehículos de pila de combustible de hidrógeno en masa, un hecho sin precedentes en la industria automotriz.

La efectividad y tecnología de NEXO es tan extensa que la nadadora Mireia Belmonte realizó una prueba dentro de una burbuja conectada al tubo de escape de NEXO propulsado por hidrógeno mientras realizaba actividad física de alto impacto y el motor se encontraba encendido, esto con el fin de demostrar que las emisiones del modelo son incluso más puras que el aire que respiramos.

“Como embajadora de la marca Hyundai, recibí la invitación para hacer un reto en el que iba a respirar directamente las emisiones de un tubo de escape. Obviamente, no era un coche normal, así como tampoco sus emisiones. Desde un primer momento me impactó la original idea y ahora puedo reconocer que es uno de los proyectos más alucinantes en los que he participado. Implicarme así, para mostrar los efectos de respirar directamente las emisiones del Hyundai NEXO, es decir, vapor de agua y oxígeno, ha sido un reto increíble en el que me siento orgullosa de haber formado parte. Sin duda, es imprescindible seguir apoyando a marcas como Hyundai para que sigan innovando y haciendo posible un futuro mejor para todos.” Menciona Mireia Belmonte.