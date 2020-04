CN recomienda: ¡Los mejores contenidos para el fin de semana largo!

Nuevas aventuras de DC Super Hero Girls, Ben 10 y más en episodios de estreno, un nuevo juego de los Jóvenes Titanes en Acción y más.

El viernes 10 de abril a las 17:45 horas disfruta de Cataratas y caídas, el nuevo episodio de Ben 10: El equipo Tennyson visita las cascadas Shoshone para apreciar su belleza, pero al llegar, encuentran que Vapor Smythe ha estado extrayendo el agua de las cascadas. Depende de Ben, Gwen y el abuelo Max detener su plan y salvar las cascadas. Además, estrenos de NINJAGO a las 11:20 horas, DC Super Hero Girls a las 18:45 horas y Los Jóvenes Titanes en Acción a las 19:45 horas.

El 10 de abril disfruta un bloque especial de Villanos, Víctor y Valentino y Frankelda, a partir de las 2.30 pm

El domingo 11 de abril a las 5 pm llega Secret Neighbour, el nuevo episodio de Toontubers, en el que Mordecai continúa desaparecido… Pero, ¿Rigby desaparecerá también? ¡No con esta inusual y pequeña ayuda!

Y además, todos los días a las 9 am y 9 pm, no te pierdas el bloque especial con lo mejor de tus shows favoritos, como Gumball, Los Jóvenes Titanes en Acción y Escandalosos, además de las mejores películas en Cine Cartoon.

Rock ‘n Raven

En el nuevo juego Mobile web de Los Jóvenes Titanes en Acción, disponible en el sitio de Cartoon Network Latinoamérica Robin cree que es el mejor skater. ¡Ayuda a Raven a dominar el medio tubo, y demuéstrale quién manda!

Toontubers – Streamtubers

Mordecai y Rigby, los gamers estrella de Toontubers quieren expandir su poder gamer y solo hay una cosa que les falta… ¡Hacer streams! ¡Comparte la experiencia con ellos a través de distintos videojuegos, mejora tu computadora, instala más juegos, gana visitantes, instala todavía más juegos y gana toneladas de dinerooooooooo para convertirte en el mejor streamer de todos los tiempos! Descarga gratuita para Android y iOS.

Toontubers – Glitch TV

No hay nada que enloquezca más a Mordecai y Rigby que la plataforma de streaming más popular del mundo… ¡Glitch.tv! Musculoso y Fantasmano ya son miembros y tienen un gran éxito en sus videos… pero… ¿Qué hay del mejor dúo Toontuber para romper la plataforma con sus increíbles y frenéticas partidas? ¡Sólo les falta encontrar el juego perfecto!… ¡Uno donde debas entrar al universo virtual y usar todas tus habilidades para sobrevivir y volver al mundo real! Descarga gratuita para Android y iOS.

Hora de Aventura ¡10 años y un puzzle interactivo!

Este fin de semana, Cartoon Network celebra el cumpleaños número 10 de Finn y Jake con un maratón de tres horas el domingo 12 de abril de las 21:00 a las 00:00 horas con los 13 mejores episodios de la serie, cerrando con el especial “Come along with me”. ¡Pero eso no es todo! En Instagram Stories de Cartoon Network Latinoamérica preparamos un puzzle interactivo, y ¡tú también estás invitado a esta celebración! ¡Reúne las piezas que se encuentran entre los stickers de Adventure Time y envíanos tu captura de pantalla!

Para continuar con la diversión, los fans del show encontrarán en el Instagram de Cartoon Network Latinoamérica un rompecabezas. Podrán buscar las piezas en los stickers para armarlo, y después compartirlo etiquetando a Cartoon Network Latinoamérica.

Disfruta de estos y muchos más contenidos especiales en todas nuestras plataformas. ¡Sólo en Cartoon Network Latinoamérica, el mejor lugar para el entretenimiento!