«Clan O’Conall» se une a los finalistas del Nordic Game Discovery Contest

El estudio canadiense de juegos independientes HitGrab Inc. se enorgullece de unirse a los finalistas del concurso Nordic Games Discovery Contest celebrado en Mälmo, Suecia. De todos los juegos presentados a la delegación para el evento, Clan O’Conall and the Crown of the Stag fue el título que los jueces consideraron que merecía el reconocimiento. Estos finalistas representan a la mejor selección de juegos del Concurso Nordic Game Discovery Contest, que entra en su 19no año de funcionamiento.

El juego de plataformas indie se destaca por su jugabilidad; basado en el intercambio entre tres personajes que inician el combate y resuelven acertijos, así como su estilo visual único, que genera muchas comparaciones con la era dorada de la animación de Disney.

Clan O’Conall se lanzó este abril, después de una campaña Kickstarter el año anterior, pero enfrentó una producción problemática debido a la cuarentena por COVID y el cierre de exposiciones de juegos en 2020. El release del juego fue posible gracias a un grupo de fans, streamers e influencers que apoyaron al título durante su período de crowdfunding y en su fase beta antes de su lanzamiento.

Inspirado en cuentos de folclore celta, acompaña a Clan O’Conall and the Crown of the Stag en un viaje épico ambientado en la tierra de Hibernia. Una historia llena de acción le aguarda a los jugadores que se aventuren en un viaje hacia un mundo lleno de Mortals, Fae, magia y maravillas naturales.

Características del juego:

Un sistema de intercambio de personajes que permite a los jugadores moverse, luchar y explorar libremente.

Un impresionante estilo visual 2D hecho a mano que recuerda a la animación clásica.

Un mundo extremadamente interesante, con características extraídas de la mitología celta.

Un sistema de character building que se expande en un elenco de héroes dinámicos y bien desarrollados.

Música celta original, compuesta por MoonWalk Audio.

Clan O’Conall avanzará a la categoría de finalista del evento, que se celebrará a finales de noviembre de este año.

Encuentra a Clan O’Conall and the Crown of the Stag en Steam: https://store.steampowered.com/app/843180/Clan_OConall_and_the_Crown_of_the_Stag/

Echa un vistazo al increíble tráiler en: