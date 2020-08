Cine Tonalá presenta su programación del 22 al 30 de agosto

Programación de Cine Tonalá que se estará exhibiendo del 22 al 30 de agosto, junto con los eventos gastronómicos del fin de semana.

Cine Tonalá, la plataforma cultural punto de encuentro de productores, directores, cinéfilos y sede de los mejores festivales del país, presenta su programación para la semana del 22 al 30 de agosto, con seis películas imperdibles y un show de stand up, los cuales se podrán disfrutar con todas las medidas de seguridad y el ambiente único que solo el Foro del Cine Tonalá y su Terraza pueden ofrecer.

«Vaquero del mediodía» del mexicano Diego Osorno, «El acusado y el espía» de Polanski, «Un elefante sentado y quieto» del chino Hu Bo y «Honeyland» nominada al Oscar, además del show de Horacio Almada en la Terraza, es la oferta que tendrá el Cine Tonalá para cerrar el mes de agosto.

En Cine Tonalá la seguridad para que todos los espectadores disfruten su función favorita es lo más importante, por lo que se estarán implementando las siguientes medidas sanitarias:

Toma de temperatura a la entrada del establecimiento.

Aforo limitado al 30% de la capacidad del foro.

El uso de crubrebocas es obligatorio durante toda la estancia.

Por el momento, no se puede ingresar con alimentos a la sala de cine.

Programación de Cine Tonalá del 22 al 30 de agosto

La programación de Cine Tonalá del 22 al 30 de agosto se exhibirá con los siguientes horarios:

AMORES MODERNOS

Matías Meyer | México | 2019 | 83′

En la Ciudad de México, la sorpresiva muerte de Armida, matriarca de una familia de clase media, provoca una serie de revelaciones que harán confrontarse a los integrantes de una familia acostumbrados a vivir aislados los unos de los otros.

DOM. 23 – 15:30 h

MIÉ. 26 – 18:00 h

JUE. 27 – 15:00 h

DOM. 30 – 20:00 h

VAQUERO DE MEDIO DÍA

Diego Enrique Osorno | México | 2019 | 100′

Samuel Noyola, el poeta más inspirado de su generación, desaparece dejando tras de sí una serie de rastros de su obsesiva vida como artista, guerrillero y vagabundo, los cuales guían esta búsqueda tan personal como frenética de un misterioso personaje del fin del siglo XX.

SÁB. 22 – 20:00 h

JUE. 27 – 17:10 h

SÁB. 29 – 15:00 h

EL ACUSADO Y EL ESPÍA

Roman Polanski | Francia, Italia | 2019 | 132′

El 5 de enero de 1895, el Capitán Alfred Dreyfus, un joven y prometedor oficial del ejército francés, es degradado por espiar para Alemania y condenado a cadena perpetua en la Isla del Diablo. Entre los testigos de su humillación está Georges Picquart, al que promocionan para dirigir la unidad militar de contra-inteligencia que lo investiga. Pero cuando Picquart descubre que los alemanes siguen recibiendo información secreta, se ve envuelto en un peligroso laberinto de engaño y corrupción que pone en peligro no sólo su honor sino también su vida.

DOM. 23 – 20:00 h

MAR. 25 – 15:30 h

VIE. 28 – 20:00 h

SÁB. 29 – 17:30 h

RETRATO DE UNA MUJER EN LLAMAS

Celine Sciamma | Francia | 2019 | 121′

Francia, 1770. Marianne, una pintora, recibe un encargo que consiste en realizar el retrato de bodas de Héloïse, una joven que acaba de dejar el convento y que tiene serias dudas respecto a su próximo matrimonio. Marianne tiene que retratarla sin su conocimiento, por lo que se dedica a investigarla a diario.

DOM. 23 – 17:30 h

MIÉ. 26 – 20:00 h

VIE. 28 – 15:30 h

SÁB. 29 – 20:00 h

UN ELEFANTE SENTADO Y QUIETO

Hu Bo | China | 2018 | 234′

En una zona industrial y pobre del norte de China, cuatro individuos marcados por la desgracia desean viajar a la ciudad de Manzhouli con el objetivo de ver al mítico elefante que siempre permanece sentado e ignora todo lo que le rodea, esperando encontrar así un poco de esperanza en medio de la oscuridad en la que viven. El único largometraje del fallecido director y escritor Hu Bo es un retrato de cuatro horas de una sociedad triste y egoísta, que parece no encontrar una salida a su situación. A lo largo de todo un día, An Elephant Sitting Still sigue con largos planos secuencia siempre en movimiento, las miserables vidas de estos personajes cuyos destinos están inextricablemente unidos.

SÁB. 22 – 15:30 h

DOM. 30 – 15:30 h

HONEYLAND

Tamara Kotevska, Ljumbomir Stefanov | Macedonia | 2019 | 85′

La última cazadora de abejas en Europa debe salvar a las abejas y devolver el equilibrio natural en Honeyland, cuando una familia de apicultores nómadas invade su tierra y amenaza su medio de vida. Esta película filmada en Macedonia es una exploración de una narrativa visual indígena observacional que impacta profundamente nuestro comportamiento hacia los recursos naturales y la condición humana.

MAR. 25 – 18:00 h

MIÉ. 26 – 16:00 h

VIE. 28 – 18:00 h

STAND UP HORACIO ALMADA

JUE. 27 – 19:45 h (Terraza)

De igual forma Cine Tonalá invita a tres eventos gastronómicos que se llevarán a cabo en la Terraza:

Asado en la Terraza

Mesa Nómada organiza todos los viernes asados en la Terraza del Cine Tonalá, con una experiencia diseñada para los amantes del tradicional asado, la chela y los mezcales con todo el sabor que solo pueden brindar el carbón, la leña y el humo.

Viernes 21 de agosto de 13:00 a 22:00 horas

Sábado de delicias Sinaloenses

Ceviche de camarón, ceviche de atún, aguachile, marlín en escabeche, paté de marlín y camarón al puro estilo de Sinaloa llegan a la Terraza de Cine Tonalá.

Sábado 22 de agosto. A partir de las 12:00 horas

Domingo en la Terraza con Pato Manila

Las especialidades de pato tierno y jugoso al mas puro estilo del auténtico Pato Manila llegan en exclusiva a la Terraza del Cine Tonalá. Cupo limitado, hay que asegurar lugar con previa reservación.

Domingo 23 de agosto. De 12:00 a 18:00 horas.

Con estas propuestas de cine, entretenimiento y gastronomía, Cine Tonalá está de regreso con las puertas abiertas para seguir consolidándose como el espacio dedicado al cine, la cultura y la gastronomía más emblemático de la Ciudad de México.

