Salva al mundo artístico con “Choque Cultural”, el nuevo DLC de Two Point Hospital

SEGA Europe anuncia que su más reciente DLC para Two Point Hospital, Choque Cultural, estará disponible a partir del 20 de Octubre en Steam.

Una crisis artística se está tomando a Two Point County, donde la cultura se está acabando y la alguna vez vibrante escena del arte desaparece. SEGA® Europe Ltd. y Two Point Studios™ Ltd. hacen un llamado a todos los fans de Two Point Hospital a curar la débil cultura de Two Point County en la nueva expansión “Choque Cultural”.

Choque Cultural estará disponible en Steam desde el 20 de Octubre por ARS 179,99/ CLP $ 5.000/ MXN $ 102,99/ USD $ 8,99 y está disponible para pre-orden desde ahora, con un descuento de 10% para quienes se adelanten a obtenerlo, hasta el 27 de Octubre de 2020. Únete a la artista más devota de Two Point County, Zara Fitzpocket, en su aventura para salvar al mundo de las artes.

En Two Point Hospital: Choque Cultural, los jugadores experimentarán un mundo de estilos de vidas lujosos, estrellas de cine, festivales y por supuesto…un hospital de fiesta. Antes que los jugadores puedan vivir sus sueños más locos, se unirán con las celebridades del County, para traer a la escena televisiva, la industria de la música y las mismas artes de vuelta a la vida. Choque Cultural es todavía un juego de simulación de gestión de hospitales donde los jugadores tendrán que manejar hospitales, lidiar con empleados problemáticos y curar todo tipo de enfermedades inusuales, como Especialismo, Soldaditis, Pies pianos y Bloqueo creativo.

En Two Point Hospital: Choque Cultural, los jugadores comenzarán su nuevo viaje en el brillo y glamour de Plywood Studios, donde lanzar un nuevo show de drama médico podría salvar la crisis artística del County o no…Dirígete a Mudbury y experimenta la vida de festival por ti mismo, mientras sirves hamburguesas desde furgonetas cuestionables. Por último, celebrando el éxito de proyectos previous, los jugadores pueden cumplir finalmente sus sueños de Hollywood en la Academia Fitzpocket, donde el arte, el glamour y los hospitales (?!) se juntan.

Choque Cultural tiene la mayor cantidad de nuevas enfermedades de todos los DLC de Two Point Hospital hasta ahora, incluyendo doce enfermedades visuales, pero también tres fabulosas locaciones, tres máquinas de cura completamente animadas, 34 nuevos ítems para embellecer tus hospitales y finalmente, asegúrate de subir el volumen, porque hay un nuevo DJ en el pueblo.

Para todos quienes estén aburridos de que su staff se vea como verdaderos profesionales, asegúrense de darle un vistazo al nuevo Paquete de Disfraces la próxima semana, donde atuendos picantes, sombreros escandalosos y magos diagnosticados son la nueva normalidad. El Paquete de Objetos del Paquete de Disfraces incluye 23 atuendos, sombreros e ítems, y está disponible desde el 20 de Octubre de 2020 en Steam, donde también podrás canjear un disfraz de Zombie gratis.

Two Point Hospital: Choque Cultural solamente estará disponible en Steam; para más información sobre Two Point Hospital en consolas y otras cosas sobre el juego, suscríbete a nuestro newsletter Hospital Pass en www.twopointhospital.com, donde recibirás el codiciado ítem del juego Suite de Baño Dorado.