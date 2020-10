Checklist para tu comercio electrónico previo al Buen Fin 2020

Conoce un listado de verificación final para que puedas comprobar que tienes todo lo necesario para esta edición digital.

Por Eduardo Moragrega, Gerente Comercial, PayPal México.

El Buen Fin es una de las temporadas de descuentos más importantes de México. Y, este año cobra especial relevancia por dos motivos: Tendrá una duración mayor (12 días) y debido a la contingencia por COVID-19, siete de cada diez consumidores en línea considera adquirir algún producto o servicio en línea, de acuerdo con el Reporte sobre Intención de Compra, realizado por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO).[1]

Seguramente te has estado preparando para que tus clientes puedan comprarte en línea en esta temporada. Sin embargo, nunca está de más una revisión más y te compartimos esta checklist para que nada te falte en esta edición digital.

Promociones y facilidades de compra claros

Seguramente ya monitoreaste los estudios de tendencias de compra y puedes entender un poco mejor qué es lo que buscan los compradores, si no es así, te recomendamos este estudio sobre Meses Sin Intereses que te dará una mejor idea de lo que la gente busca con respecto a las facilidades de pago. Ya que tengas en claro qué vas a ofrecer, asegúrate de que en tu página o red social estén muy claras tus promociones, términos y condiciones, así como políticas de envío y devolución, para que tus clientes tengan más confianza al comprarte.

Pagos digitales

Amplía tus opciones de pago para que tus clientes no dejen sus compras en el carrito. Una opción es ofrecer carteras digitales como PayPal, que además de dar la seguridad a tus clientes que sus pagos están protegidos, te dé a ti Protección al Vendedor ante cualquier irregularidad en tus ventas.

Stock de producto

Invertir en un buen stock de producto es básico para que puedas responder a tus clientes durante etapas de ofertas como ésta. Recuerda para ocasiones futuras (ya vienen las compras de fin de año), que puedes hacerte de capital por medio de alianzas con socios estratégicos y confiables. Consulta más información aquí: https://www.paypal.com/mx/webapps/mpp/paypal-konfio-credito-para-negocios

Servicio de logística

Ya sea que tengas recursos propios o que te alíes con alguna empresa de este rubro, recuerda que muchas de las reseñas se enfocan en los envíos y su costo. En temporadas como ésta el servicio suele tener retrasos, por lo que invertir en este punto puede hacer la diferencia con tus clientes.

Estrategia de marketing o difusión

Dar a conocer tu negocio es parte de una estrategia continua; sin embargo, momentos como estos son clave para que las promociones que implementes tengan visibilidad con tus clientes actuales y potenciales. Prepara tus canales de difusión, hoy en día hay herramientas tanto gratuitas como pagadas que pueden generar una mejor cobertura de tu información.

Si aún no has pulido estos puntos, aún tienes un poco de tiempo para maximizar tus esfuerzos y obtener el máximo de tu estrategia de negocio para este Buen Fin. Si aún no cuentas con un aliado de pagos que cierre tus ventas, recuerda que de forma sencilla puedes habilitar tu cuenta de PayPal y darles la oportunidad a tus clientes de comprar con facilidad, seguridad y rapidez.

Nota:

[1] Reporte sobre Intención de Compra 2020, realizado por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), https://www.amvo.org.mx/estudios/reporte-de-intencion-de-compra-el-buen-fin-2020/