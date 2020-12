CES 2021: los nuevos refrigeradores LG Instaview con tecnología UVnano

Con InstaView Door-in-Door y UVnano, los refrigeradores LG ofrecen una mejor higiene y la mejor tecnología para mantener los alimentos frescos.

En el primer CES virtual, LG Electronics (LG) presentará los nuevos refrigeradores InstaView® Door-in-Door® que cuentan con características y diseño mejorados para una mayor comodidad del usuario. El elegante refrigerador tiene un panel de vidrio más grande para su sistema InstaView Door-in-Door, mientras que la tecnología UVnano™ se presenta en el dispensador de agua incorporado para mejorar la higiene, mientras que el reconocimiento de voz InstaView lleva la comodidad de manos libres a un nuevo nivel en la cocina.

Refrigeradores LG Instaview

Amado por los consumidores de todo el mundo por su capacidad para hacer la vida más cómoda, LG InstaView Door-in-Door se ha afinado aún más para 2021. LG InstaView ilumina el interior del refrigerador con solo dos golpes rápidos en el vidrio transparente mientras que Door-in-Door reduce la pérdida de aire frío interior al proporcionar un espacio conveniente para tener a la mano los artículos de acceso frecuente. Con un panel de vidrio polarizado en el modelo 2021. Debido a que la ventana InstaView es un 23% más grande que los modelos anteriores, ver lo que hay adentro es más fácil que nunca.

Los nuevos refrigeradores InstaView de LG ahora incorporan la tecnología UVnano que aprovecha el poder de la luz ultravioleta para mantener sin esfuerzo y de manera efectiva un dispensador de agua higiénico y libre de gérmenes. Presentado por primera vez en 2017 en los productos dispensadores de agua premium de la compañía, UVnano funciona una vez cada hora para eliminar hasta el 99,99% de las bacterias en el grifo del dispensador del refrigerador. Para mayor tranquilidad, los usuarios también pueden activar la función UVnano con solo presionar un botón.

Ganador de los CES Innovation Awards 2021 como Best of Innovation, el refrigerador LG InstaView con reconocimiento de voz hace que el tiempo en la cocina sea más productivo y conveniente. Los usuarios ya no tendrán que luchar para abrir la puerta del refrigerador con los brazos llenos de alimentos cuando simplemente pueden decir «Abre la puerta del refrigerador» con la voz. La tecnología de voz interactiva de LG también hace posible pedirle al refrigerador leer la agenda de hoy o verificar el estado de los dispensadores de hielo y agua. Y con Amazon Dash Replenishment, los usuarios pueden pedir accesorios como filtros de agua automáticamente vinculando su cuenta de Amazon con la aplicación LG ThinQ.

Cada nuevo producto InstaView en la línea incorpora los sistemas probados de LG para mejorar la frescura, LINEARCooling™ y DoorCooling +™. LINEARCooling minimiza las fluctuaciones de temperatura, la principal causa del deterioro de los alimentos. Simultáneamente, DoorCooling+™ enfría todo el compartimiento del refrigerador de manera uniforme distribuyendo un potente flujo de aire desde una ventilación ubicada estratégicamente.4

LG Craft Ice™, que debutó en los refrigeradores InstaView de puerta francesa el año pasado, llegará a los refrigeradores Side-by-Side InstaView en 2021. Las bolas de hielo de dos pulgadas que se derriten lentamente generadas por el sistema LG Craft Ice hacen que las bebidas se vean geniales mientras las mantiene frescas por más tiempo.

“La popularidad de los electrodomésticos LG durante este difícil año fue una gran sorpresa para nosotros”, dijo Lyu Jae-cheol, presidente de LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. «Hemos aprovechado el aumento del interés de los consumidores y superado los límites de la innovación en electrodomésticos para ofrecer productos interesantes en 2021».

La línea de refrigeradores LG InstaView 2021 se exhibirá en el stand de exhibición virtual de LG durante CES 2021 a partir del 11 de enero.

Para más información: https://www.lg.com/mx