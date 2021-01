CES 2021: LG y Element AI colaboran en centro de contenidos para el intercambio de experiencias de AI

Investigadores, diseñadores y empresas líderes en el mundo comparten diversas perspectivas sobre temas de la colaboración y diversidad hombre-máquina.

En CES® 2021, el presidente y CTO de LG Electronics, Dr. I.P. Park y el CEO de Element AI, Jean-François Gagné, presentarán AIX Exchange: The Future of AI and Human Experience, un informe digital multifacético que incluye entrevistas a fondo con expertos líderes en inteligencia artificial, defensa del consumidor, diseño y negocios. AIX Exchange se basa en el marco de los niveles de experiencia de inteligencia artificial (AIX) que se lanzó en CES 2020 y que propone una definición compartida para los avances en inteligencia artificial del consumidor mientras se mantiene un enfoque en el diseño centrado en el ser humano.

El informe multimedia explora el diseño de AIX a través de seis temas centrales titulados Percepción pública, Ética, Transparencia, Experiencia del usuario, Contexto y Relaciones, cada uno con múltiples subtemas que se entrelazan, como la importancia de la interfaz de usuario para generar transparencia y cómo una propuesta clara de los productos de IA puede respaldar la adopción por parte de los usuarios finales. Para garantizar que sea atractiva a todos los participantes, también hay una sección de Comprensión de la IA que ayuda a las audiencias públicas a seguir algunos de los aspectos técnicos de la discusión.

“Sentimos que había muchas discusiones diferentes de los participantes en múltiples plataformas y queríamos crear una forma accesible para que la industria explorara estos importantes temas en un solo lugar”, explica Dr. Park de LG. “Este esfuerzo no se trata de responder preguntas, sino de formularlas en el marco del usuario final. Esperamos que al plantear los problemas y las oportunidades que presenta la IA, podamos comprender mejor lo que está en juego y ayudar a dar forma al futuro a través de la colaboración».

El informe llega en un momento importante para una tecnología que se encuentra cada vez más presente en nuestros hogares, nuestros automóviles y nuestros bolsillos. McKinsey estima que las tecnologías de inteligencia artificial tienen potencial de generar entre 3.5 y 5.8 billones de dólares (USD)1 en valor anualmente, mientras que PwC estima que 30% de los trabajos están en riesgo de automatización a mediados de la década de 20302.

“AIX Exchange se creó para reunir una amplia gama de perspectivas de expertos sobre el futuro de la IA y su aplicación para los espacios humanos, como el hogar, el automóvil, el trabajo y el público”, dijo Gagné. «Muchos en la industria ven el abrumador potencial de la tecnología, pero también los peligros y la necesidad de unirse para ayudar a dar forma y salvaguardar nuestro futuro».

Las entrevistas se realizaron y capturaron a través de Zoom entre septiembre y noviembre de 2020 e incluyeron conversaciones con:

Yoshua Bengio, Director Científico de Mila y reciente ganador del premio Turing.

Rodney Brooks, empresario de robótica que fundó iRobot Corp., inventor del robot aspirador Roomba.

Dra. Christina J. Colclough, legisladora de políticas globales centrada en los derechos de los trabajadores y el impacto de la tecnología.

David Foster, Director de Lyft Transit, Bikes and Scooters.

Dr. Yuko Harayama, quien ayudó a desarrollar la hoja de ruta de la Sociedad 5.0 de Japón como miembro ejecutivo del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Japón.

Charles Lee Isbell Jr., Decano de Computación en Georgia Tech.

Helena Leurent, directora general del grupo global de derechos del consumidor, Consumers International.

Bo Peng, director de cartera de la reconocida agencia de diseño IDEO.

Jeff Poggi, codirector ejecutivo de McIntosh Group.

Sri Shivananda, vicepresidente senior y director de tecnología de PayPal.

Dr. Max Welling, vicepresidente de Tecnologías en Qualcomm Holanda y catedrático de investigación en aprendizaje automático, Universidad de Ámsterdam.

Alex Zafiroglu, director adjunto del Instituto 3A (3Ai, Universidad Nacional Australiana.

Las entrevistas se pueden ver o escuchar a través del canal de YouTube de AIX Exchange o mediante el informe, que también incluye referencias a desarrollos recientes en la industria, contenido amigable para el consumidor que se puede compartir, como una infografía sobre la Historia de la IA e incluso un informe generado por IA. Informe de investigación conversacional que utiliza el procesamiento del lenguaje natural y el aprendizaje profundo para observar las diferentes formas en que los grupos de partes interesadas hablan sobre la IA.

Invitamos a los clientes o investigadores a visitar www.AIXexchange.com para descubrir la perspectiva de los expertos y líderes en IA en diversos campos, como el diseño, la antropología, las políticas, la defensa de los consumidores y los empleados. Visite la exposición virtual CES 2021 de LG para ver al CTO de LG hablar sobre la importancia de la innovación abierta y las asociaciones en LG Future Talk.

Notas:

1www.mckinsey.com/featured-insights/artificial-intelligence/notes-from-the-ai-frontier-applications-and-value-of-deep-learning

2www.pwc.co.uk/services/economics/insights/the-impact-of-automation-on-jobs.html