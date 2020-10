Celebra Halloween con Dead by Daylight

¡Prepárate para celebrar Halloween y mucho más en la última actualización de Dead by Daylight! ¡Octubre está lleno de escalofriantes sorpresas!

by Phil Mongeau, Copywriter en Dead by Daylight

¡Prepárate para celebrar Halloween y mucho más en la última actualización de Dead by Daylight! ¡Octubre está lleno de escalofriantes sorpresas en Dead by Daylight! Encuéntralo en Microsoft Store (Argentina, Chile, Colombia y México).

The Archives – Tome 5: Unleashed

Ya está disponible la nueva entrega de The Archives. La última adición a Dead by Daylight, Tome 5 Unleashed, estará disponible el 21 de octubre.

Este Tomo te permitirá desbloquear recuerdos para The Hillbilly, Nea Karlsson y The Blight. Explora más a fondo la historia de The Blight una vez que tengas acceso a la conclusión de la historia original del evento Hallowed Blight de 2018, así como a todo el contenido de Hallowed Blight.

Por primera vez desde los inicios de The Archives, presentamos un nuevo tipo de desafío: las Plantas Pústula. Esta flora aviar infecta el cuerpo y la mente y hace mutar al huésped hasta que queda bajo el control de la planta. Una vez que te hayan seleccionado en Auris Web, tendrás que trabajar con las plantas para completar el desafío.

Dentro del Tomo, podrás ganar 4 amuletos de pústulas en crecimiento progresivo en los 4 niveles. Disfruta de 30 % de descuento en el precio de Auric Cells en los personajes Adam Francis y The Clown entre el 21 y el 28 de octubre para celebrar el lanzamiento.

Actualización gráfica de The Realm Beyond

Dead by Daylight actualmente está recibiendo una remasterización completa en sus gráficos. En el transcurso del año siguiente, con cada nuevo capítulo, agregaremos contenido con niveles actualizados gráficamente, iluminación, animaciones, etc. De esta manera, a medida que nos acerquemos a nuestro 5° aniversario en 2021, el juego seguirá viéndose y sintiéndose mejor que nunca a medida que se publiquen nuevos parches con nuestras actualizaciones de contenido programadas regularmente.

Específicamente, DbD tendrá un modelado y texturas más realistas que se inspiran tanto en los personajes como la narrativa. Además, contará con mejoras de iluminación y efectos visuales que harán la experiencia más envolvente. ¡Prepárate para experimentar más detalles!

Espera más elementos ambientales en Killing Grounds, gracias a mapas más inmersivos. Los cuartos en sí tendrán una función adecuada y, por lo tanto, serán más identificables e informativos para el jugador. También les facilitaremos a los jugadores la comprensión e interacción con su entorno cuando la función de entorno se ejecute claramente.

Por último, todos estos elementos y actualizaciones se unen y emergen con un énfasis en el estado de ánimo y el ambiente que sirve para hacer que el juego sea más inmersivo tanto para Asesinos como para Sobrevivientes.

Será un gran año para DbD, y con nuestra maravillosa base de jugadores y nuestro talentoso equipo de desarrolladores, será una nueva era para Dead by Daylight en una nueva generación de tecnología. ¡Estamos muy emocionados de superarnos a nosotros mismos!

En la actualización más reciente, volveremos a visitar los 5 mapas icónicos de McMillan Estate, ¡el reino original del Trampero! ¿Tienes lo que se necesita para aventurarte?

The Eternal Blight

A partir de hoy y hasta el 4 de noviembre, disfruta de The Eternal Blight, un nuevo evento de Halloween en el juego. Este evento presenta nuevos complementos para jugar como Sobreviviente o Asesino, incluido el primer complemento Asesino universal: un compuesto químico peligroso llamado Blight Serum que les permite a los Asesinos usar el poder Blighted Rush después de atrapar a los Sobrevivientes. Por último, obtén los 4 amuletos únicos con temas de Halloween. ¡No olvides aprovechar las increíbles ofertas en la tienda del juego!