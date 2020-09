Conoce todos los secretos del Capítulo 2 de Tell Me Why

¡Tell Me Why también fue nombrado el Mejor Juego de Xbox de Microsoft de 2020 en gamescom! Vive los primeros 2 capítulos de esta galardonada serie.

by Livvy Hall, directora de la comunidad de Xbox Game Studios

¡Ha pasado una semana desde el lanzamiento del Capítulo 1 de Tell Me Why! ¡Hoy tenemos el capítulo 2 disponible para ti! Encuéntralo en Microsoft Store (Argentina, Chile, Colombia y México). La semana pasada, tuviste oportunidad de conocer a Alyson y Tyler Ronan, los hermanos gemelos que se reunieron en su ciudad natal de Alaska por primera vez después de una década. Tras reunirse, tuvieron que lidiar con sorprendentes revelaciones sobre su madre y se volvieron a poner en contacto con amigos de la familia, descubriendo más preguntas que respuestas sobre los días previos a la trágica muerte de su mamá.

Capítulo 2 de Tell Me Why

El Capítulo 2 de Tell Me Why continúa su búsqueda por respuestas. Juntos, Tyler y Alyson Ronan usarán su misterioso vínculo sobrenatural para reexaminar los recuerdos de la muerte de su madre, pero… ¿sus recuerdos contradictorios los separarán o los acercarán para encontrar las respuestas que buscan?

En caso de que te lo hayas perdido, ¡Tell Me Why también fue nombrado el Mejor Juego de Xbox de Microsoft de 2020 en gamescom! Vive los primeros dos capítulos de esta galardonada serie de tres partes creada por DONTNOD Entertainment y Xbox Game Studios a través de Xbox Game Pass y descubre cuántos secretos logras desenmarañar en Delos Crossing.

¡No olvides compartir tus ideas y teorías con nosotros en la cuenta oficial de @TellMeWhyGame en Twitter.

Los Capítulos 1 y 2 de Tell Me Why ya están disponibles en Xbox Game Pass, Xbox One, Windows 10 y Steam. Encuéntralos en Microsoft Store (Argentina, Chile, Colombia y México). El Capítulo 3 se lanzará el 10 de septiembre en las plataformas mencionadas. Si quieres enterarte de las últimas novedades de Tell Me Why, no te despegues de Xbox Wire en Español y sigue @TellMeWhyGame en Twitter para enterarte de las últimas noticias al respecto.