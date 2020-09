Vea fútbol americano con antena que también sirve cerveza

Miller Lite está lanzando Cantenna, cerveza con una antena digital con el gran sabor y la gran recepción que los fanáticos no sabían que necesitaban.

Hoy Miller Lite está lanzando la Cantenna, el único dispositivo de recepción para el televisor en el mercado que ofrece un gran sabor y transmite fútbol americano directamente a las salas de los fanáticos. Esta última innovación en forma de lata, que es parte cerveza real y parte antena digital, es la solución perfecta para ver juegos para todos los que cortaron su suscripción de cable y los que nunca la han tenido.

La Cantenna de edición limitada llega en el momento en que los fanáticos la necesitan más. No solo los juegos en vivo no están disponibles, sino que, en muchos estados, no se podrá disfrutar el “Miller Time” mientras se ve el juego en el bar con amigos. Como resultado, el consumo de transmisión digital está aumentando, con más de un tercio del total de espectadores deportivos usando servicio de streaming de deportes en vivo en línea*.

“Los servicios de streamingde deportes en vivo pueden resultar frustrantes y costosos, y si los que cortaron sus suscripciones de cable quieren ver fútbol, a menudo se ven obligados a recurrir a servicios de streaming ilegales, poco confiables y poco seguros”, dijo Stephanie Clanfield, gerente de marketing asociada de Miller Lite. “Miller Lite está decidido a brindar un servicio de streaming sin complicaciones y hacer que el Miller Time se disfrute un poco más fácil con la nueva Cantenna de Miller Lite”.

Antes de los juegos de anoche, Miller Lite tomó la iniciativa de inundar los canales de redes sociales con enlaces que imitaban sitios de streaming sospechosos y sorprendieron a los fanáticos con algo mucho mejor. Los enlaces llevaron a la parodia de Miller Lite de la icónica canción Sunday Primetime, una divertida moraleja sobre los peligros de los servicios de streaming ilegales, con Cantenna como la solución a su problema. El video musical de larga duración con la canción original les brinda a los fanáticos la oportunidad de obtener sus propias Cantennas y, finalmente, volver a disfrutar de Miller Time esta temporada.

Vea el video

“La Cantenna es revolucionaria por sí sola, pero no queríamos detenernos allí”, dice Clanfield. “Para realmente sorprender a los que cortaron su suscripción de cable, no pudimos confiar en las tácticas de marketing típicas, sino que elegimos hacer algo poco convencional para ofrecerles algo inolvidable durante los momento en los que estaban poniendo más atención”.

La Cantenna no es la primera “innovación en forma de lata” de Miller Lite. El año pasado, la marca “rompió” el Internet con el lanzamiento del Cantroller, una lata de cerveza que también funciona como control de videojuegos. Esta vez, se está llevando la relación entre la cerveza y el fútbol al siguiente nivel para ayudar a los fanáticos a volver a disfrutar de lo que más importa: pasar tiempo con amigos y ver el partido con una deliciosa Miller Lite en la mano.

El lanzamiento de la Cantenna de Miller Lite está respaldado por una sólida campaña de marketing de 360 que se implementará en medios pagados, propios y orgánicos, influencers de redes sociales y relaciones tradicionales con los medios.

Para disfrutar de la excelente recepción de Cantenna, los fanáticos de 21 años en adelante pueden visitar MillerLiteCantenna.com para participar y tener la oportunidad de ganar una*. Las cantennas ya están disponibles y se regalarán hasta el 12 de octubre.

Para obtener más información sobre el programa, visite MillerLite.com/CantennaInstructions y siga a @MillerLite en Instagram, Twitter y Facebook.