Canon lanza tres innovadores lentes para fotógrafos profesionales

Canon presenta tres innovadores lentes fotográficos para las y los fotógrafos más exigentes. Los lentes RF600mm, RF400mm F2.8 y RF100mm F2.8 L MACRO IS USM.

Canon Mexicana, líder en soluciones integrales de imagen digital, se complace en presentar tres innovadores lentes fotográficos para las y los fotógrafos más exigentes. Los lentes RF600mm F4 L IS USM, RF400mm F2.8 L IS USM y RF100mm F2.8 L MACRO IS USM, son una muestra de la atención a los detalles y las necesidades de los profesionales del mundo de la imagen.

RF600mm F4 L IS USM

Capture la acción con el lente RF600mm F4 L IS USM que ofrece a los fotógrafos profesionales y avanzados la excelente calidad de imagen súper-telefoto de la serie L de Canon. Es ideal para vida silvestre, deportes de motor y más, el RF600mm F4 L IS USM proporciona hasta 5,5 pasos de corrección de vibraciones, lo que brinda resultados consistentes y nítidos. Con un anillo de enfoque manual electrónico personalizable en el cilindro del lente, es posible seleccionar entre tres niveles de velocidad para ajustar el enfoque manual a su preferencia deseada. Su apertura circular de 9 hojas ayuda a crear intimidad en el fondo y el bokeh de primer plano tanto para fotos como para videos. Es altamente versátil y liviano en lo que respecta a lentes de 600mm, lo que facilita no sólo llevarlo a la acción, sino también capturarla a gran distancia. El RF600mm F4 L IS USM fácilmente acerca la acción con claridad y nitidez.







Características:

Súper-telefoto, lente de 600mm con gran apertura máxima de F/4, exclusivo para las cámaras EOS de la serie R.

Ópticamente idéntico al objetivo EF 600mm F/4L IS III USM; distancia mínima de enfoque de 13.78 pies/4.2 m.

Estabilización de Imagen Óptica con hasta 5,5 pasos de corrección de vibración, tres modos de funcionamiento incluidos.

Revestimientos Super Spectra (SS) y Air Sphere (AS) ayudan a minimizar las imágenes fantasma y destellos.

Compatible con los extensores RF 1.4x y 2x de Canon.

Anillo de enfoque electrónico personalizable, con capacidad de enfoque manual durante el modo Servo AF.

Apertura circular de 9 hojas para un hermoso bokeh, cuando la apertura está cerrada.

Dos ajustes preestablecidos de enfoque disponibles: regrese instantáneamente a una o dos distancias de enfoque memorizadas.

Diseño resistente al polvo y al agua, con revestimiento de flúor en el elemento frontal facilita su la limpieza

RF400mm F2.8 L IS USM

Ofrece un alto rendimiento para fotógrafos profesionales y hereda la óptica del modelo EF 400 mm F/2.8L, es la opción ideal para ayudar a capturar magníficas tomas de deportes, vida silvestre y más. Su sistema de estabilización de imagen óptica con hasta 5,5 pasos de corrección de vibraciones, incluyendo tres modos operativos IS, ayuda a ofrecer resultados nítidos, ya sea cámara en mano o montado en un tripié. Para obtener resultados brillantemente claros, incluso en situaciones desafiantes, los recubrimientos Super Spectra (SS) y Air Sphere (AS) ayudan a minimizar las imágenes fantasma y destellos. El RF400mm F/2.8 L IS USM también es compatible con los extensores RF 1.4x y 2x para acercarlo aún más al sujeto.







Características:

Súper-telefoto de 400mm F/2.8 de gran apertura y alto rendimiento, exclusivo para las cámaras EOS de la serie R.

Ópticamente idéntico al lente EF 400mm F/2.8 L IS III USM; distancia mínima de enfoque de 8.20 pies/2.5 m.

Estabilizador Óptico de Imagen con hasta 5,5 pasos de corrección de vibración, incluidos tres modos de funcionamiento IS.

Revestimientos Super Spectra (SS) y Air Sphere (AS) ayudan a minimizar las imágenes fantasma y destellos.

Compatible con los extensores RF 1.4x y 2x de Canon.

Anillo de enfoque electrónico personalizable, con capacidad de enfoque manual durante el modo Servo AF.

Apertura circular de 9 hojas para un hermoso bokeh en aperturas más pequeñas del lente.

Dos ajustes preestablecidos de enfoque disponibles: regrese instantáneamente a una o dos distancias de enfoque memorizadas.

Diseño resistente al polvo y al agua, con revestimiento de flúor en el elemento frontal para facilitar su limpieza

RF100mm F2.8 L MACRO IS USM

Diseñado específicamente para cámaras de la serie EOS R de cuadro-completo, el RF100mm F2.8 L MACRO IS USM es el primer lente macro telefoto medio del mundo que ofrece imágenes de primeros planos con un aumento de hasta 1.4x con enfoque automático. Con una distancia focal fija de 100 mm, una brillante apertura máxima de F/2.8 para fondos borrosos y tomas con poca luz, AF rápido y de alta precisión y un Anillo de Control de Aberración Esférica (SA), el lente RF100mm F2.8 L MACRO IS USM eleva el aspecto de retratos y tomas macro con la opción de crear imágenes de ensueño o románticas con un aspecto de enfoque suave. Con una sólida estabilización de imagen óptica incorporada y el sistema Hybrid IS de Canon, los primeros planos y los videos son nítidos y estables. Con el lente RF100 mm F2.8 L MACRO IS USM, los creadores de imágenes pueden esperar ver resultados asombrosos que pueden mejorar su visión creativa/artística.

Características:

El primer lente macro telefoto medio del mundo con un aumento máximo de 1.4x.

Alta calidad de imagen y brillo, lente macro telefoto de la línea RF con apertura fija de F/2.8.

Estabilizador de Imagen Óptica con hasta 5 pasos de corrección de vibración. El Sistema Híbrido IS compensa el movimiento de la cámara angular y de desplazamiento durante el disparo macro.

El Anillo de Control de Aberración Esférica (SA) permite realizar ajustes en la forma y el carácter del efecto bokeh de primer plano/fondo.

Hasta 8 pasos de corrección de vibración coordinado con el Estabilizador de Imagen Óptico y el Estabilizador de Imagen integrado en el cuerpo de la cámara.

Enfoque automático de alta velocidad, suave y silencioso con Doble Nano USM.

Anillo de control para cambios directos de configuración.

Resistente al polvo y a la intemperie.







Para mayores informes, visita https://www.canon.com.mx/