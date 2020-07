Canon EOS R5 y EOS R6, cámaras sin espejo de cuadro completo más avanzadas de la compañía

Las cámaras EOS R5 y EOS R6 tienen la capacidad de capturar la acción de una variedad de sujetos que se mueven con precisión y velocidad impresionantes.

Canon se complace en presentar la próxima generación de cámaras sin espejo de cuadro completo, las EOS R5 y EOS R6. Estas innovadoras cámaras son el resultado de muchos años de recopilar y escuchar los comentarios de los usuarios de Canon, para así crear los modelos insignia del sistema EOS Mirrorless, los cuales cumplirán de manera satisfactoria, las necesidades y demandas de los profesionales.

Canon EOS R5

La EOS R5 es una cámara diseñada para profesionales tanto para fotografía como para video, cuenta con el innovador sensor Dual Pixel AF CMOS de 45 MP y puede capturar imágenes a un máximo de 20 cps con el obturador electrónico. También puede realizar grabaciones de video de cuadro completo en 8K a 30p en formato RAW de 12 bits y 4K a 120p (4:2:2 de 10 bits) de manera interna. Por otro lado, la EOS R6 es ideal para aficionados avanzados ya que ofrece el sensor Dual Pixel AF CMOS de 20.1 MP y grabación de video 4K a 60p, para reproducir el movimiento con realismo y claridad.

La introducción de ambas cámaras dentro del Sistema EOS R, solidifica aún más el compromiso de Canon para proporcionar el equipo necesario para que los usuarios lleven sus fotografías y videos al siguiente nivel.

Canon también presenta tres lentes RF y dos extensores de lentes RF para completar el Sistema EOS R. Estos lentes RF son: Canon RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM, Canon RF600mm F11 IS STM y Canon RF800mm F11 IS STM. Estos lentes fueron diseñados para satisfacer las constantes demandas de los profesionales que capturan imágenes sorprendentes, utilizando las cámaras de la serie EOS R, incluidas las nuevas EOS R5 y EOS R6. Sumado a lo anterior, Canon presenta dos nuevos extensores de lentes RF, Extender RF1.4x y RF2x, ideales para tener distancias focales más avanzadas de lentes RF.

Las cámaras EOS R5 y EOS R6 tienen la capacidad de capturar la acción de una variedad de sujetos que se mueven rápidamente con una precisión y velocidad impresionantes. Cuando se usa el obturador mecánico, cada uno puede disparar hasta 12 cps y hasta 20 cps, al utilizar el obturador completamente silencioso.

Ambas cámaras son las primeras en estar equipadas con el avanzado Dual Pixel CMOS AF II de Canon, que utiliza hasta aproximadamente un 100% de cobertura del área AF y EOS iTR AF X, incorporando algoritmos de seguimiento AF y utilizando tecnología de aprendizaje profundo, así como una velocidad de lectura mejorada del sensor CMOS y la velocidad de procesamiento gracias al procesador de imagen DIGIC X.

Las 1,053 zonas AF seleccionadas automáticamente se hacen aún más potentes por la capacidad de detectar el ojo humano, la cara o la cabeza, así como el ojo, la cara o el cuerpo de animales como perros, gatos e incluso pájaros1. Una innovación de estas cámaras es el estabilizador de imagen en el cuerpo de 5 ejes, que tiene un control coordinado con el estabilizador óptico de imagen en lentes RF equipados con IS. Esto proporciona hasta 8 paradas2 de corrección, una característica que muchos creadores han pedido desde hace mucho tiempo a Canon. Las cámaras EOS R5 y R6 vienen con una nueva batería LP-E6NH con una capacidad mayor que el modelo anterior.

Como el nuevo modelo insignia en la línea de la Serie EOS R, la cámara EOS R5 tiene características que son impactantes para usuarios que generan contenido tanto de video como de imágenes fijas. Este equipo ofrece un amplio rango dinámico y un rango ISO de 100-51,200 que se puede ampliar hasta 102,4003. Es una cámara llena de características sorprendentes, una que realmente destaca, es la capacidad de grabar video en formato RAW sin recortar de 8K hasta 29.97 cps y grabación de video interno de 8K hasta 29.97 cps en 4:2:2 10-bit Canon Log (H.265)/4:2:2 10-bit HDR PQ (H.265).

La R5 también puede grabar videos internos 4K de hasta 119.88 cps en 4:2:2 10-bit Canon Log (H.265)/4:2:2 10-bit HDR PQ (H.265). La grabación externa en 4K también está disponible hasta 59.94 cps. En los modos DCI, la grabación de video 8K y 4K está sin recortar y con Dual Pixel CMOS AF II, está disponible en todos los modos de grabación 8K y 4K. Algunas de las características adicionales de la cámara EOS R5 son las siguientes:

Ranuras de tarjetas dobles, una ranura para tarjetas de memoria CFexpress de rendimiento de próxima generación y otra para tarjeta SD.

Visor electrónico OLED mejorado con resolución de 5.75 millones de puntos.

Wi-Fi de 5 GHz compatible con FTP y FTPS, los ajustes se pueden configurar sin conexión o mediante el software EOS Utility, con la capacidad de almacenar hasta 10 redes para una mayor comodidad de acceso.

Controlador múltiple (joystick) para seleccionar los puntos AF, implementando un control de velocidad para ajustar su capacidad de respuesta.

Posibilidad de añadir etiquetas de voz a las imágenes o de enviar imágenes etiquetadas/clasificadas.

Sellado contra el clima, humedad y el polvo, a la par con la serie EOS 5D.

La cámara EOS R6 está bien equipada con una serie de nuevas características para superar los límites de la creatividad de los entusiastas de la fotografía. La combinación del sensor CMOS de cuadro completo de 20.1 megapíxeles, basado en la EOS-1D X Mark III y el procesador de imagen DIGIC X produce un rango ISO de 100-102,400 y se puede ampliar a 204,800. La grabación de video interna a 4K es capaz de permitir hasta 59.94 cps o 1080p hasta 119.88 cps en 10 bit Canon Log 4: 2: 2 (H.265) o HDR PQ (H.265). La cámara también presenta un visor electrónico OLED de 0.5 pulgadas incorporado con aproximadamente 3.69 millones de puntos y una frecuencia de actualización de 119.88 cps4. Algunas características adicionales de la cámara EOS R6 son las siguientes:

Doble ranura para tarjetas de memoria compatible con tarjetas SD UHS-II.

Wi-Fi 5 a 2.4Ghz y Bluetooth™ FTP interno.

a 2.4Ghz y Bluetooth™ FTP interno. Controles intuitivos de la parte posterior de la cámara, como la palanca de control de AF y los diales de control posteriores para manejar la cámara de manera instintiva.

Procesador DIGIC X que utiliza inteligencia artificial de aprendizaje profundo para el reconocimiento y seguimiento avanzado del humanos e incluso animales.

El modelo RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM es un lente zoom súper teleobjetivo versátil y de alto rendimiento para los fotógrafos profesionales. El lente es compacto y liviano y cuenta con estabilización de imagen óptica de hasta cinco paradas * de corrección con tres modos IS diferentes, que incluyen estándar, panorámica y solo durante la exposición. Dos motores Nano USM están en el núcleo de esta lente y proporcionan a los usuarios un enfoque automático de alta velocidad, suave y silencioso con una distancia mínima de enfoque de tres pies. Algunas características adicionales del lente RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM son las siguientes:

Anillo de control personalizable que permite a los fotógrafos ajustar la compensación de exposición, velocidad de obturación, apertura o ISO.

Sistema de comunicación de 12 pines.

Construcción resistente a la intemperie y al polvo de la serie L de Canon con un revestimiento de flúor.

El parasol con ventana lateral permite ajustar los filtros especiales incluso cuando el parasol está conectado.

Compatible con los nuevos extensores de lente RF 1.4x y 2x (de distancia focal de 300 a 500 mm).

Las lentes Canon RF600mm y RF800mm F11 IS STM son los primeros lentes RF súper telefoto de distancia focal fija y son increíblemente compactos y livianos. La portabilidad de los nuevos lentes se hace aún mayor debido a la capacidad del lente para retraerse y bloquearse en su lugar cuando las lentes se guardan y no están en uso. La tecnología de “Óptica Difractiva” ayuda a reducir la cantidad necesaria de lentes y disminuye enormemente el costo de las lentes, haciéndolas asequibles para un grupo más amplio de fotógrafos. Las características adicionales de los objetivos Canon RF600mm y RF800mm F11 IS STM incluyen:

Ligeros, el RF600mm pesa aproximadamente 0.929 kg y el RF800 mm pesa aproximadamente 1.26 kg, respectivamente.

Tamaño compacto, RF600mm mide aproximadamente 19.93 cm y RF800mm con medidas aproximadamente 28.16 cm cuando está retraído, respectivamente.

Anillo de control personalizable que permite a los fotógrafos ajustar la compensación de exposición, velocidad de obturación, apertura o ISO.

Sistema de comunicación de 12 pines.

Compatible con los nuevos extensores de lente RF 1.4x y 2x.

Los extensores de lentes han sido durante mucho tiempo una herramienta práctica y útil para muchos fotógrafos. Esa historia continúa con la introducción de los extensores RF 1.4x y RF 2x. Los nuevos extensores de lentes heredan la misma alta calidad de imagen, precisión AF y confiabilidad, son a prueba de humedad y polvo, de los extensores de lentes EF. Cuando se usa en combinación con las lentes RF compatibles recién anunciadas, el rango de captura se puede aumentar dramáticamente.

Las cámaras EOS R5, EOS R6, los lentes RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM, Canon RF600mm F11 IS STM, Canon RF800mm F11 IS STM y los extensores RF 1.4x y RF 2x estarán disponibles a partir del mes de septiembre del 2020, por medio de distribuidores autorizados y los precios serán anunciados más adelante.

La disponibilidad, los precios y las especificaciones podrían cambiar sin previo aviso. Los precios reales los establecen los distribuidores de forma independiente y podrían variar.

