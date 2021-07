Campaña “Cambia, Captura y Recicla” de Sony México para donar y reciclar cámaras que ya no uses

La campaña ”Cambia, Captura y Recicla” de Sony México, que tiene el objetivo de darle una segunda oportunidad a cámaras usadas.

Sony México refuerza su compromiso con el medio ambiente, en este 2021, con su nueva campaña “Cambia tu cámara”, en la que invita a las personas a donar estos dispositivos sin uso, con el fin de darles una segunda oportunidad a través de reciclar los materiales o apoyar la carrera de nuevas generaciones de fotógrafos.

Al ser la primera iniciativa de Sony México en el área de cámaras, el objetivo principal es crear conciencia en el público para que juntos logren aportar con pequeñas acciones el cuidado del medio ambiente o apoyar la carrera de profesionales en fotografía a través de la fundación del del Artista visual Javier Marín. Esta dinámica estará disponible a partir del 19 de julio al 19 de septiembre en tiendas participantes.

Las personas podrán unirse a esta campaña con solo llevar una cámara que ya no usen a cualquier tienda participante sin importar modelo, marca o condición; es importante considerar que no se aceptarán en esta recolección las cámaras de computadoras ni de celulares. Los puntos de recolección serán en cualquier sucursal de Liverpool, Sony Store y tiendas especializadas como FOTOMECANICA, VYORSA, SYRIUSCAM, TECNOPLANET y PROFOTO, donde por cada cámara entregada, se otorgará un cupón de descuento que va desde $1,500.00 MXN , hasta $8,000.00 MXN, para comprar una cámara Mirrorless Sony participante; este cupón no será acumulable y el descuento dependerá del producto que se adquiera.

De acuerdo al informe emitido por Global E-waste Monitor 2020, durante el año pasado, el mundo arrojó un récord de 53.6 millones de toneladas de desechos electrónicos provenientes de celulares, computadoras y cámaras digitales, entre otros, y sólo el 17.4% fue reciclado. InfoRecikla, una herramienta digital para informar acerca de la gestión de residuos comenta que las cámaras fotográficas contienen en su interior numerosos elementos que de no ser tratados adecuadamente pueden resultar peligrosos para la salud humana y el medio ambiente, como baterías, elementos de mercurio, aceites, lámparas fluorescentes, etc.

Ante esta situación, Sony México con esta campaña fomenta el dar un segundo uso a las cámaras aún funcionales y a aquellas que ya no lo son, someterlas a un reciclaje adecuado. Los materiales de las cámaras o lentes serán enviados a un almacén, lugar donde se evaluará el estado de forma individual y se le dará el trato adecuado a cada uno de los materiales recolectados.

Dentro de las evaluaciones de los equipos si se detecta que aún es funcional, se enviará a la Fundación de Javier Marín, una asociación sin fines de lucro que desarrolla su labor en el ámbito de la cultura y el arte. Creada en 2013 por el artista mexicano nacido en Uruapan, Michoacán, esta Fundación busca favorecer la aproximación, experimentación, discusión y profesionalización en las artes plásticas y visuales, así como la vinculación entre los distintos actores que participan en el que hacer cultural, y propone una estructura conceptual y estratégica para contribuir al fortalecimiento del tejido social desde el arte y la cultura.

“Para Sony México esta iniciativa representa un reto. El poder ayudar con una pequeña acción, pero significativa, al cuidado del medio ambiente a través del reciclaje de materiales y apoyar las carreras de nuevas generaciones y profesionales de la fotografía, es ahora un compromiso. Nuestra meta para esta campaña es lograr dar una segunda vida a las cámaras usadas teniendo un impacto positivo tanto social como medioambiental.” Comentó Ricardo Valencia, Marketing & Sales Digital Imaging Sony México

Sony México, reafirma su compromiso de ser una empresa socialmente responsable, que desde el 2016 inició la campaña de recolección de televisiones, con la que se han logrado recaudar más de 190 toneladas de residuos tecnológicos, mismos que han sido desechados y reutilizados de manera responsable; este 2021 no será la excepción y se dará inicio con el sector de cámaras, con el fin de conectar con el consumidor de una forma responsable y ayudando al medio ambiente.

Para más información, visite: www.sony.com.mx