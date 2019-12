Final de temporada de Cámbiame el Look con Claudia Álvarez el 16 de diciembre

Claudia Álvarez será la invitada de honor en @CambiameElLook junto al gran #FashionSquad, el próximo 16 de diciembre a las 9 PM sólo en E! @eonlinelatino

La aclamada actriz mexicana, Claudia Álvarez Ocampo, será parte de uno de los capítulos de estreno de la producción original de E! más exitosa detrás de ¨Keeping Up With The Kardashians¨, ¨Cámbiame El Look¨ como gran invitada especial, el próximo 16 de diciembre a partir de las 9 PM sólo por E!.

Con destacadas participaciones en cine, teatro, TV y vídeos musicales, Claudia Álvarez Ocampo supo ganarse su lugar en la industria del entretenimiento, habiendo formado parte de grandes elencos en producciones como “Amores cruzados” (2006-2007), “Pobre diabla” (2009-2010), “En tierras salvajes” (2017) y vídeos musicales como “Simplemente tú” de Cristian Castro, “Tu nombre” de Dan Masciarelli, entre muchos otros proyectos.

Claudia se sumará al #FashionSquad en un nuevo episodio estreno de ¨Cámbiame El Look¨ para acompañar la transformación de uno de los participantes, aportando sus mejores recomendaciones personales y toda su experiencia profesional para ayudarlos a lograr el empoderamiento personal a través de la moda.

Sobre la participante: María Fernanda es una apasionada del fisicoculturismo, que ha trabajado muy duro en reformar todos sus hábitos y empezar a competir, para mostrar ese esculpido cuerpo que consiguió tras hacer un radical cambio en sus rutinas. Pero tanta dedicación a su figura la ha llevado a dejar de lado su estilo. ¡Y en #CámbiameElLook están listos para cerrar esta temporada con broche de oro y darle ese último empujoncito que tanto necesita!

Adicionalmente a los cambios en el formato original de 2009, ¨Cámbiame El Look¨ se enfoca en la moda más que en el drama personal de los participantes, respetando las decisiones de cada uno de acuerdo con sus estilos y el momento de sus vidas, con consejos y propuestas integrales basadas en las últimas tendencias globales en moda.

No te pierdas a Claudia Álvarez Ocampo el próximo 16 de diciembre a partir de las 9 PM sólo por E!

