Cómo hacer business video conferences exitosos en inglés

Los hábitos y la forma de relacionarnos y comunicarnos con los demás están cambiando de forma acelerada en el mundo laboral. Así, en el contexto actual las empresas tienen el reto de adaptarse a estos cambios con agilidad y diligencia, fomentando el home office como una modalidad que garantiza la continuidad de la vida empresarial cumpliendo con las medidas sanitarias.

El dominio de las plataformas digitales se ha convertido en un must para desenvolverse de forma óptima en este nuevo escenario. Y, sin lugar a dudas, junto al dominio del inglés, que facilita la comunicación y garantiza la competitividad dentro del mercado global.

Business video conferences

Para ello, la academia de inglés online ABA English destaca una serie de consejos prácticos para que los mexicanos podamos aplicar en las videoconferencias o reuniones de trabajo online en inglés, y con ellos consolidar las ventas y clientes de nuestro negocio en la lengua franca de los negocios.

1. Call attention

Si lo que quieres es captar la atención desde el mismo kick-off de la videoconferencia, hazlo con frases sencillas y directas como “Shall we start our meeting?” (¿Podemos comenzar la reunión?) o “Fine, everybody. Let’s begin” (Bien todos, comencemos).

Una vez roto el hielo y con toda la atención puesta en ti, es el momento de presentarte de forma concisa, siempre aclarando tu cargo y rol dentro de la reunión online: “My name is John Derek. I run my company’s the technology department” (Mi nombre es John Derek. Estoy a cargo del departamento de tecnología de mi empresa).

Y, por supuesto, antes de empezar es importante que recalques el motivo por el que estén reunidos: “We’re here today to discuss…” (Estamos aquí para hablar de…) o “The purpose of this meeting is to…” (El propósito de esta reunión consiste en…).

2. Preside la reunión

Si eres la persona encargada de dirigir una reunión de inglés de negocios, debes velar porque se cumplan los objetivos de la misma y procurar ser neutral con todas tus opiniones. A la hora de presentar los diferentes puntos de la agenda, utiliza frases que te permitan introducir el siguiente tema de reunión, entre las cuales pueden servirte las siguientes:

“Let’s go over…” (Repasemos/ miremos…), “I’d like to go to point two on the agenda” (Me gustaría ver el punto dos de la agenda) y “If nobody has anything else to add, perhaps we could go over point three” (Si nadie tiene nada más que agregar, tal vez podamos ir al punto tres).

En el caso de que necesites redireccionar la agenda de la reunión al haberse desviado su objetivo, no dudes en captar nuevamente la atención de los presentes con expresiones directas como “Let’s not get off the subject” (No nos salgamos del tema) o “Can we stick to the main points?” (¿Podemos mantenernos en los puntos principales?).

3. Genera debate e interacción

En las reuniones de trabajo en inglés, es importante que sepas introducir sugerencias, ya que a partir de ellas lograrás construir la solución que buscas. Tienes multitud de maneras para sugerir una nueva idea en inglés, la cual te la pueden aceptar si la vendes bien.

Estas expresiones te ayudarán a lograrlo: “I would suggest increasing the Price” (Yo sugeriría incrementar el precio), “Perhaps we should hire somebody…” (Tal vez deberíamos contratar a alguien…) y “It’s just an idea, but we could try lowering the prices” (Es tan sólo una idea, pero podríamos intentar bajar los precios).

Otra forma de hacer una sugerencia es a través de preguntas como las siguientes, invitando a los participantes a interactuar para nutrir de debate la videoconferencia: “Wouldn’t it be better to…?” (¿No sería mejor…), “Have you thought about…?” (¿Ha pensado en…?), “Can we consider other options?” (¿Podemos considerar otras opciones?) o “We’d like to know what you think about the idea” (Nos gustaría saber qué piensa de la idea).

4. Evita malentendidos

Es importante que durante tus reuniones evites cualquier malentendido, ya sea porque necesites explicar algo con mayor detenimiento o bien se te entendió mal. Cuando debas aclarar un punto o profundizarlo, puedes tratar de arreglarlo con las siguientes expresiones: “Let me put it another way” (Permítame lo explico de otra manera) o “In other words…” (En otras palabras…).

Si, en cambio, eres tú el que necesitas pedir una aclaración, puedes solicitar repetir lo dicho de las siguientes maneras: “I beg your pardon?” (¿Perdon?), “Sorry, I didn’t get your point” (Disculpe, no capté el punto) o “Let me see if I understood you correctly” (Déjeme ver si le entendí correctamente).

5. Cierra con los action points

Es tan o más importante el cierre de una reunión que su kick-off. Antes de darla por terminada, haz un breve resumen de lo puntos analizados, estableciendo los action points, es decir, las tareas pendientes a ejecutar, y preguntando si quedó algún tema pendiente: “Let’s set some action points. Mark, can you call Laura and ask her about the loan?” (Establezcamos los puntos de acción: Mark, ¿puedes llamar a Laura y preguntarle por el préstamo?).

Para una formación aún más detallada sobre cómo ayudar a los mexicanos a hacer videoconferencias exitosas en inglés, ABA English ofrece una guía completa para ayudarte en el aprendizaje del inglés empresarial.