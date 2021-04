Los bundles de Rick and Morty aterrizan en Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

¡Wabba lubba dub dub! Los bundles de Rick and Morty aterrizan mañana en Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, conoce todos los detalles a continuación.

Hoy, Ubisoft® y Adult Swim® anuncian una alianza en dos nuevos bundles cosméticos exclusivos de Rick and Morty®, Sledge Gromflomite y Smoke Pickle Rick, los cuales llegarán a Tom Clancy’s Rainbow Six Siege mañana.

El bundle Sledge Gromflomite incluye todos los objetos necesarios para sobrevivir a las brechas y defender galaxias. Este paquete incluye el uniforme Gromflomite con casco, el skin Federation Defense para el arma secundaria, skin de arma para el M590A1 de Sledge y el amuleto Seal Team Rick.

Vístete con el infame equipo que ayudó a Rick a sobrevivir en las alcantarillas y evitar la terapia. El bundle Smoke Pickle Rick incluye el Traje de Rata y casco de Pickle Rick, el skin de arma secundaria Portal Gun, skin de arma y amuleto de Pickle Rick.

Disponibles a partir del 15 de abril, cada paquete tendrá un costo de 2,160 Créditos R6. Rainbow Six Siege continuará presentando nuevos paquetes exclusivos durante el Año 6.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege está disponible en PlayStation®4, PlayStation®5, la familia de consolas Xbox One, Xbox Series X | S and Windows PC, incluyendo Ubisoft+, el servicio de suscripción de Ubisoft*.

*Ubisoft+ cuesta $14.99 dólares al mes. Cancela en cualquier momento, más información en ubisoftplus.com.