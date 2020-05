Borussia Dortmund vs. Schalke 04 ¿Quién tendrá el mejor plan en el «Clásico del Ruhr»?

El 16 de mayo, el distrito del Ruhr estará listo para el rock cuando el Borussia Dortmund reciba al Schalke con derecho a presumirse y más cosas en juego.

Borussia Dortmund vs. Schalke 04

Este encuentro bianual es casi una temporada en sí misma, con el capitán del BVB Marco Reus declarando: «Hay dos partidos al año que son especialmente importantes para nosotros: los que se juegan contra el Schalke». Si eso no te prepara el escenario, aquí tienes cinco c2osas sobre la madre de todos los derbis. Además, las palabras de los protagonistas.

1) Orden de Kohlenpott

Desde 1925, el Revierderby es un concurso impregnado de tradición, política regional y un feroz orgullo local. Carbón contra acero, Azul Real contra Negro y Amarillo, respaldado por un viejo juego de la superioridad por medida: el Schalke contra Dortmund es un encuentro como ningún otro en el mundo del fútbol.

Sólo 32 kilómetros separan a los dos clubes, ambos situados en el corazón industrial del país, el distrito del Ruhr, y aunque otros equipos profesionales provienen de la región del Ruhr, tienen que conformarse con la etiqueta de «derby menor del Ruhr» para sus diversos enfrentamientos.

Aparte de su proximidad, no hubo ningún detonante particular para una rivalidad que, si acaso, sólo se ha intensificado a lo largo de los años para dos grupos de aficionados a los que básicamente no les gusta nada más que ganarle a sus vecinos. El encuentro se ha convertido en uno de los más apasionantes del mundo del fútbol y significa más para cada club que cualquier otro encuentro del calendario.

2) División Norte/Sur

Este juego está firmemente situado en el área del Ruhr de Alemania, pero extrapolado del significado geográfico, esta es una división norte/sur bastante única.

La leyenda dice que Dortmund movió a sus fanáticos de la parte norte de su antiguo estadio Rote Erde a la parte sur de su nuevo Westfalenstadion, cuando éste se abrió antes de la Copa Mundial de 1974, ya que el Parkstadion del Schalke, que se había abierto antes, vio a sus fanáticos asignados a la tribuna norte.

No queriendo tener nada en común con sus amargos rivales locales, Dortmund se aseguró de que su famosa Südkurve fuera el hogar de sus ruidosos seguidores.

3) Primeros encuentros

El Dortmund se llevó ocho de las diez primeras citas del derby de la era de la Bundesliga, antes de que Die Knappen consiguiera finalmente el oro el 20 de abril de 1968 con su primera victoria sobre el Dortmund desde el 7 de septiembre de 1963.

Otro éxito del Schalke, el 4 de marzo de 1972, fue un trago aún más amargo para el Dortmund, cuyo posterior descenso aseguró que pasarían otros tres años antes de que los potencias del Ruhr pudieran renovar sus relaciones.

Fiel a su forma, fue Dortmund quien restauró el orden de Kohlenpott a su regreso a la máxima categoría, ya que Lothar Hubner dio a Dortmund su primera victoria sobre el Schalke en casi diez años, el 5 de noviembre de 1977.

4) Dolor de cabeza por el título

Al regresar a la Bundesliga después de su descenso en 1987/88, el Schalke y el ex centrocampista de Dortmund Ingo Anderbrügge marcaron la pauta con el primer gol en la antigua casa del Parkstadion a los dos minutos de la eliminatoria de agosto de 1991.

El Dortmund logró empatar antes del descanso, pero tras la reanudación los Royal Blues lograron una asombrosa victoria por 5-2.

Al final, el Dortmund cayó en la carrera por el título ante el VfB Stuttgart, luego ganador de la Bundesliga por diferencia de goles.

5) Debuts memorables

Todos conocemos a Robert Lewandowski como el goleador no alemán más prolífico de la historia de la Bundesliga, pero ¿quién puede recordar su primer gol en la primera división alemana?

Sí, fue en un Revierderby.

Fue su tercera aparición como suplente con una camiseta negra y amarilla, y una que él y los fans de Dortmund nunca olvidarán cuando marcó en la victoria por 3-1 en el Veltins Arena, el primer gol en una prolífica aventura amorosa con el fútbol alemán y el primero de 103 para el Dortmund.

El primer derby de Jürgen Klopp fue otra ocasión dramática.

Era sólo su cuarto partido en el banquillo de Dortmund y el Schalke llegó al Signal Iduna Park el 13 de septiembre de 2008. 2-0 en el descanso, las cosas empeoraron aún más cuando Heiko Westermann hizo tres. A mediados de la segunda mitad, el reinado de Klopp como entrenador de Dortmund estaba comenzando a ser quizás el peor de los comienzos hasta que el suplente Alexander Frei tomó el asunto en sus propias manos. Asistió a Neven Subotic y luego puso su propio nombre en el marcador antes de que el Dortmund ganara un penalti en el minuto 89. Klopp no presenció ese penalti mientras miraba hacia el otro lado, lanzándose a una exuberante celebración en la línea de banda sólo cuando escuchó a la multitud rugir.

Hablan los protagonistas…

Daniel Caligiuri – Schalke 04

¿Qué tan emocionado estás por el Revierderby?

«Estoy muy emocionado. Primero porque ya estoy en forma. Segundo, porque la Liga vuelve y por último porque es un clásico. Estamos emocionados porque regresa el fútbol y porque el primer partido es un derby que lo hace todo aún más excitante.

Sin aficionados será difícil pero no podemos hacer nada por ello. Tenemos que empujarnos a nosotros mismos a ganar el partido».

¿Se sentirá igual la rivalidad sin la presencia de los aficionados?

«Definitivamente. En el campo, estoy completamente concentrado. No importa nada más. Cada jugador tiene su propia motivación para esta clase de partidos. El equipo también lo puede hacer. En el entrenamiento se puede ver que todos desean que empiece. Espero que podamos demostrarlo el sábado».

Julian Brandt – Borussia Dortmund

¿Piensas que el clásico puede ser histórico?

«Definitivamente. El partido ya es histórico, no importa lo que suceda dentro del campo de juego, porque nunca sucedió una cosa así.

No creo que nadie se lo vaya a olvidar, porque para los fans es el peor escenario. Particularmente para los aficionados del Dortmund, que no podrán estar presentes de local. Es doloroso. Por eso nos tendremos que asegurar de aliviar su dolor con una victoria».

¿Sientes presión de saber que este será un clásico especial?

«Para nada. Claro que las circunstancias son inusuales, nadie ha experimentado algo así en la historia. Sin embargo, esto es lo que hace tan grandioso al fútbol, porque seguirá siendo un partido de fútbol.

La única diferencia es que los jugadores estarán distanciados en el banco de suplentes y otras reglas, pero al final serán 11 hombres en el campo de juego tratando de ganar un partido. A veces es importante pensar solamente eso, no importa las circunstancias alrededor.

Creo que si nos acostumbramos a la situación podremos tener una ventaja ya que ya hemos jugado en un partido sin fans. Podemos intentar y usar esa experiencia a nuestro favor el sábado».

