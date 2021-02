¡Llega Bonkies! disponible para Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation y PC

Bonkies es un juego de modalidad multijugador, perfecto para pasar tiempo de calidad con tus amigos y seres queridos. Ponte cómodo bajo las frazadas y diviértete jugando con tus seres...

Bonkies es un juego de modalidad multijugador, perfecto para pasar tiempo de calidad con tus amigos y seres queridos. Ponte cómodo bajo las frazadas y diviértete jugando con tus seres queridos, incluso si están lejos! Puedes jugar online por medio de juegos remotos de Steam y comunicarte con amigos, manteniendo distancia social. Pasar tiempo de buena calidad durante los largos días de invierno se hace fácil con las misiones y el lindo y misterioso mundo de Bonkies.

Los Bonkies fueron creados por un pequeño estudio independiente noruego llamado Studio Gauntlet, específicamente para unir a las personas con desafíos alegres de modalidad multijugadores de hasta cuatro personas. El juego está lleno de tiernos animales, misiones para estimular la mente, y divertidos contratiempos, una receta perfecta para pasar una tarde tranquila con amigos y familiares en casa.

Bonkies es un trabajo hecho con amor. Es el primer juego de Studio Gauntlet, pero ya obtuvo respuesta positiva durante su tapa de pre lanzamiento en Steam y se ganó los trofeos por Mejor Diseño y Elección del público durante la entrega de Premios de Juegos de Noruega 2018.

Este tráiler de lanzamiento arroja un poco de luz sobre el misterio de Bonkies:

Datos curiosos:



Bonkies es un juego que surgió casi por necesidad. La idea surgió por primera vez en la mente de uno de los desarrolladores, Christer Rebni. Mientras se recuperaba de una lesión de tobillo, internado en un hospital sin acceso a Internet, notó que no había muchos juegos para multijugadores para jugar con sus amigos y familiares que habían ido a visitarlo

Bonkies es un juego entretenido de cooperación, construcción espacial, y de la alegría del equipo de monos por colonizar el sistema solar. Los jugadores tendrán la tarea de levantar toda clase de construcciones singulares en planetas distantes, apilando bloques que se ajustan a un contorno determinado. Para hacerlo, tendrán que trabajar en equipo con otros animales espaciales y dominar el uso de su fiel equipamiento de monos: un motor alimentado por plátanos y un poderoso brazo robótico.

Además de eso, tendrán que utilizar los tipos de bloques más extraños (imanes, cohetes y hasta la fusión nuclear no son ajenos a un simio-astronauta bien entrenado) y trabajos en lugares exóticos, y poco amigables con los monos. ¿Quién dijo que la construcción espacial iba a ser fácil?

Bonkies presenta campañas tanto para un jugador individual como para multijugadores con muchos niveles artesanales que requieren cooperación, ingenio rápido, agilidad y coordinación para resolver a tiempo. Los jugadores pueden elegir personajes de una lista variada de monos encantadores (y algunas otras criaturas igualmente adorables) El juego ofrece una experiencia desafiante, pero es principalmente y ante todo una versión alegre de juegos de construcciones y juegos de co-op.

El juego recibirá apoyo en su misión de colonizar las plataformas en todo el cosmos, de Crunching Kolas, un estudio editorial con experiencia en llevar excepcionales títulos independientes a la consola.

Características clave del juego:

Diviértete con hasta 4 jugadores o tu solo en campañas individuales o multijugadores.

Levanta y destruye accidentalmente pilas de bloques siguiendo los principios de la física mecánica

Viaja a los confines del sistema solar y ayuda a colonizar lugares como Marte y Plutón.

Desafía tu mente con innumerable cantidad de retos.

Utiliza eficientemente una gran cantidad de bloques especiales

Guía a los monos astronautas con equipos de última generación

Plataformas: PC (Steam & GOG), PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch

Otros juegos similares:

Snipperclips, Overcooked, Moving Out, Among Us, Tools Up, Gang Beast, Party Animal, Mario Kart, Heave Ho.

Para más información visita:http://bonkiecorp.com

Sitios web de ventas:

Steam: bit.ly/BonkiesSteam

GOG: bit.ly/BonkiesGOG

Nintendo Switch : bit.ly/BonkiesSwitch

Xbox: bit.ly/BonkiesXbox

PlayStation: bit.ly/BonkiesPlayStation